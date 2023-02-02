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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 02 Şubat 2023, Perşembe

Bu oyunda ısrar edilmeli!

TRABZONSPOR'UN Hatay mağlubiyeti sonrasında Antalyaspor'a karşı nasıl bir planla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Teknik Direktör Abdullah Avcı, geldiğinden beri devam ettiği ve artık klasikleşmiş iç saha oyunundan daha iyi bir organizasyonla sahnedeydi.
Özellikle orta saha ve hücum hattının hareketliliği, topu kaptırdıktan sonra geri kazanma süresinin azlığı çok iyiydi.
Siopis, Maxi Gomez, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür o tempoyu ayarlamada, topu geri kazanmada ve hareketliliği sağlamada kusursuza yakın oynadı. Aslında Trabzonspor'dan beklentim bunu her maça, her maçta da daha fazla süreye yaymasıydı.

DIAMOND TAKTİĞİ OLMADI
Abdullah Avcı son maçlarda (Hatay, Ümraniye, İstanbulspor) 4-4-2 diamond (elmas) dediğimiz, kanatsız düzeni denedi ancak tam olarak istediğini alamadı. Çünkü bu dizilim birebirde geçişleri ve hareketliliği sağlayacak oyunculara ihtiyaç duyuyor.
Yusuf Yazıcı ve Bardhi o tarz oyuncular değil!

İDEALE YAKIN BİR 11'Dİ
Trabzonspor haftalardır ideal 11'ini ararken dün akşamki kadro ideale yakın bir 11 gibi durdu sahada. Antalyaspor maçındaki sertlik, hareketlilik, topu geri kazanma süresi, birebiri oynayacak oyuncu sayısını artırmak gibi aksiyonlar geliştirilir ise bir oyunu artık vaat etmeye başlar Trabzonspor… Son olarak Siopis'e ayrı bir parantez açmak isterim. İmza maçlarından birini oynadı. Tebrikler…

4 isim kusursuza yakındı
Siopis imza maçını oynadı

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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Bu oyunda ısrar edilmeli!
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