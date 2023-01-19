Dakika 97’den 104’e!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Ümraniyespor ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Ümraniyespor o dönem bir alt ligdeydi. İki takım arasında ilk maç golsüz berabere bitmişti. Sonraki maç… Ümraniyespor 67'nci dakikada 2-1'lik skorla öne geçmişti. Maçın sonuna 9 dakika ilave edilmişti. Bordo- Mavililer iki net pozisyondan yararlanamamış, hücum ettiği sırada da üçüncü golü kalesinde görmüştü ve kupaya da veda etmişti.

Dün akşam "bir dejavu mu yaşanıyor?" sorusunun cevabını aradım durdum, 104'üncü dakikaya kadar… Bu sefer olmadı.

Ancak… Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un oyun anlamında ciddi sıkıntıları var.

Son lig karşılaşmasından sadece iki oyuncunun yer aldığı kadro hem savunmayı doğru yapamadı hem de bı karşılaşmada hücumda üretemedi.

Karşılaşmada ikinci yarı oyuna giren oyuncularla beraberlik golüne kadar sorunlar yine büyük oranda devam etti.

Kupada varlığını güçlü şekilde hissetiren ve taraftarlarını mutlu eden Trabzonspor'un farklı kazandığı bu maçtan çıkartacağı önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde üç kulvarda yarışta kalabilmek önemli. Büyük takım yarışırken sıkıntılar yaşasa da sonuç almayı bilmeli. Abdullah Avcı gereken dersleri çıkaracaktır.

Oyun olarak sıkıntı vardı

Avcı ders çıkarır