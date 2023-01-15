Hastalığı tedavi eder mi?

TRABZONSPOR'UN Alanya karşısındaki ağır mağlubiyetinden sonra Abdullah Avcı'nın açıklamaları 'olağanüstü' bir şeylerin yaşandığını gösteriyordu.

Sürekli denemesine rağmen çözüm bulamayışı, hastalıklı bir durumun varlığı ve bunun da geçici durmadığını vurgulaması.

Avcı dün akşam da "İçeriden dışarıya bilgi sızıyor ve kurumsal sıkıntılarımız var" dedi.

Herkes gibi bizler de hem Alanya sonrasında hem de Başakşehir maçı öncesindeki bu ifadelerin altının doldurulmasını bekliyoruz tabii ki… Trabzonspor 'olağanüstü' haftanın ardından kritik bir maça çıktı. Bu maç özelinde kadroda ve oyunda önemli değişiklikler vardı.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Ama bir oyuncu var ki, muhteşem dönüş yaptı! Son haftalarda inanılmaz bir performans ortaya koyan ve bu maçta oyunu iki yönüyle oynayan 8 numaranın bütün gereklerini yerine getiren Abdülkadir Ömür. Demek ki oyuncuyu doğru yerde doğru kurguyla oynattığında istediğini alabiliyorsun… Kaleye daha yakınlaştırılan 10 numara Bakasetas… Büyük bir karakter. Sahada ne yapması gerekiyorsa hepsini fazlasıyla yerine getirdi.

Uzun süre sonra kadroda yerini alan Peres. Kimi zaman sahte bek görevindeydi, kimi zaman içe girdi kimi zaman da çizgiye indi.

Onunla birlikte Trabzonspor topa sahip olma oyununu daha doğru şekilde oynadı.

Djaniny... Hala istenilen fiziksel kaliteye ulaşamasa da ileride topa sahip olması, oyunu dinlendirmesi ve takımı yönlendirmesi başarılıydı.

NE KADAR İDARE EDER?

Trabzonspor'un en büyük handikapı savunmada yani Bartra'da!

Rakibiyle eşleşemeyen, kademe hataları yapan, oyunun içerisinde hiç olmayan stoperle ne kadar daha idare edilecek bilmiyorum.

Bordo Mavililerin önünde yığınla sorun var. Takımın içerisinde hastalığın tedavi edilmesinden tutun da kurumsal yapının profesyonelleştirilmesine ve pek tabii ki oyuncu maaş bütçesinin düşürülmesine kadar. Bordo Mavililer bu sorunları aşmadan, sürdürülebilir başarıyı yakalaması bence güç!