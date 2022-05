Sadece oyun sadece saha!

Sorunu saha içinde aramayanlar takımı sürekli saha dışına taşıyordu. Trabzonspor ise ne saha içi ne de saha dışına dair tek bir kelam dahi etmeyerek yoluna bakıyordu. Trabzon, 2011'den sonra motivasyonunu sahaya ve takıma veremedi... Ne zamanki hukuki mücadeleyi saha dışına taşıdı ve sahaya odaklandı kazanmaya başladı.



BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, saha içinin patronluğunu 'futbol aklı' olarak getirdiği Avcı'ya vermişti. Avcı'nın sahası 'kırmızı alandı' artık. Bu hem yönetim hem de Avcı için riskti. Başarısızlıkta Avcı gidecekti belki ama yönetim de yıpranacaktı.

Buna rağmen iki taraf da riski aldı. Yönetim, hocanın istediği bütün transferleri yaparken, ekonomiyi de eksiksiz yönetti.

Avcı da oyunu ve oyuncuları...

Riskin finali kupaya uzandı... Trabzonspor bu sezon başka bir şey daha yaptı! Saha dışı faktörlere kendini kaptırmayacaktı. Tamamen sahaya odaklanılacaktı.

Abdullah Avcı dışında kimse konuşmayacak, oyun ve oyuncular üzerinden değerlendirme yapılacaktı.

Trabzonspor'un uzun yıllar sonra uyguladığı bu politika da, başarılı şekilde noktalandı.



YER DEĞİŞTİRMİŞLERDİ!

TRABZONSPOR'UN Fenerbahçe'yi kendi sahasında mağlup etmesi, ligdeki bütün dengeleri yerinden oynatmıştı. Hakem Ali Şansalan'ın Kim'i ikinci sarıdan atması maçın önüne geçmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyum dışında basın mensuplarına "Her şeye rağmen şampiyon olacağız" diyerek camiasına umut dağıtmaya çalışıyordu. Belli ki bu açıklamalar camiasını tatmin etmedi, İstanbul'a gittikten sonra havalimanında elinde megafonla daha sert ifadelerle meydan okudu. Dünya yıldızı Mesut Özil'in megafonla konuştuğu o anlar uzun süre hafızalardan silinmeyecekti! Oysa ki iki kart da doğruydu ama mağlubiyet unutturulmalıydı! Sorunu saha içinde aramayanlar takımı sürekli saha dışına taşıyordu. Trabzonspor ise ne saha içi ne de saha dışına dair tek bir kelam dahi etmeyerek yoluna bakıyordu. Trabzonspor, 2011 sürecinden sonra saha dışı faktörlerin gölgesinde ya da tam ortasında sezonları geçirdi. Bir türlü motivasyonunu sahaya ve takıma veremedi. Ne zaman ki hukuki mücadeleyi saha dışına taşıdı ve sahaya odaklandı kazanmaya başladı. Ezcümle, Trabzonspor'un geçmişte yaptığını bugün Fenerbahçe yapıyordu.



ÖMÜR'ÜN DÖNÜŞÜ!

GALATASARAY maçı... Dakikalar 37'yi gösteriyordu.

Abdülkadir Ömür, İsmail Köybaşı ile birlikte sahanın kötüleri arasındaydı. Bir taraftar sahaya girdi. Ömür'e yaklaştı, "Neden kötü oynuyorsun!" diye bağırdı. O taraftar dışarı çıkartılırken Ömür ile Köybaşı da oyundan çıkartılıyordu. Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşma, maç sonunda berabere bitiyordu. Trabzonspor 1 puan alıyor ancak Abdülkadir Ömür'ün ne olacağı merak ediliyordu. Soyunma odasında herkes Ömür'e moral veriyordu. Futbolculuk hayatında böyle anları yönetmek çok zordu. Trabzonspor altyapısından yetişmiş, üstün yetenekleriyle parmak ısırtan, karakteriyle de örnek olan Ömür ne yapacaktı! Ertesi gün Abdullah Avcı'nın yanına gitti. Birkaç gün izin istedi. Ancak Avcı "Sen kaliteli bir oyuncusun. Şimdi daha çok çalışıp, yükselme zamanı" diyerek izin talebi reddetti. Ömür işe performans antrenörü tutmakla başladı. Trabzonspor Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel ile de terapi seansları aldı. Ömür sonraki maçların çoğunda ilk 11 olarak sahadaydı.

Ama hala formuna kavuşamamıştı.

Zirveye çıktı karşılaşma Beşiktaş maçıydı.

Hem bir gol atmış hem de takımına önemli katkılar sağlamıştı! Trabzonspor'un yıldızı geri dönmüştü!



ANTALYA MAÇINDAN SONRA MÜTHİŞ REAKSİYON

TRABZONSPOR, ligde ilk mağlubiyetini Antalyaspor'a karşı alıyordu. Antalya'nın güçlü oyununa hiçbir şekilde karşılık veremedi... Zeminin kötülüğü elbette oyunu etkiledi. Trabzonspor pas oyunu oynayan bir takımdı ve bu tip sahalarda maalesef zorlanıyordu. Hocanın oyuna müdahalelerini de kimse beğenmedi. Abdullah Avcı'nın böylesine formsuz olduğu bir maçı kimse hatırlamıyordu ancak unuttukları bir şey vardı.

Yardımcısı Orhan Ak, saha kenarında değildi. Ağır bir gribal enfeksiyon geçirmişti ve tedavi görüyordu.

Orhan Ak faktöründen şuraya geleceğiz!

Birinci adam her zaman liderdir... Ama birinci adamları da ikinci adamlar taşır! Bu maçla ilgili özeleştirilerini de yaptı Avcı! İçerde Hatay maçına odaklanıldı. O kötü oyun devam mı edecekti?

Abdullah Avcı bir kez daha endişelenenleri umuda taşıyacak, umut besleyenleri de hayal kırıklığına uğratacaktı!

Hatay'a karşı Trabzonspor öyle bir reaksiyon verecekti ki sezonun en güçlü oyunlarından birini sahneleyecekti.

Fırtına, Hatay'ı sahasına hapsederek aldığını galibiyetle liderliğini sürdürecekti.



VİSCA, VİSCA, VİSCA!

O'NUN gelişiyle Trabzonspor'da oyuncu çeşitliliği de artmıştı. Waka artık rahattı... Ömür artık merkezdeydi.

Visca, karlı ve soğuk bir deplasman maçında Sivas'ta sahadaydı. (Hamsik bu maçta sakatlanıyor, 2,5 ay sonra sahalara dönüyordu) İstanbul'daki Galatasaray karşılaşmasının yıldızı oldu. Son dakika attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Kasımpaşa maçındaki golüyle 3 puanı haneye yazdırdı. Ve sezonun en önemli müsabakasında sahneye çıkacaktı. İçeride Konya maçı, 41 bin taraftar. Umut tacirlerinin gözü bu maçta! Trabzonspor 60 puan ile lider, Konya 48 puan ile ikinci.

Sahne yine Visca'nındı. Attığı iki golle, şampiyonluğa göz kırpmıştı. Hatay'da olduğu Trabzonspor'un Konyaspor'a karşı ortaya koyduğu oyun o kadar güçlü ve dinamikti ki, rakibinin reaksiyon göstermesine izin dahi vermedi. Sonraki hafta Alanya deplasmanında da Trabzonspor benzer bir oyunla yine sahnedeydi.

Alanya ilk 45 dakikada kalesinde 4 gol görecekti.

Trabzonspor'un, çok zor geçmesi beklenen Konya ve Alanya maçlarından aldığı galibiyetlerle birlikte taraflı tarafsız herkes "Şampi..." demeye başlamıştı. Bütün bunlar Trabzonspor'un hem sezon başı hem de devre arasındaki 'transfer mühendisliğinin' sonucuydu! (Tabi ki birkaç isim hariç)



SAKATLIKLARA RAĞMEN YOLA DEVAM!

TRABZONSPOR'DA sezon başı kadroya dahil edilen Koita müzmin sakattı. Trondsen bir maç vardı, üç maç yoktu! Taraftar bu duruma alışmıştı. Ama Trabzonspor, sezon içerisinde çok önemli oyuncularını kaybetti.

Bunlardan biri Gervinho'ydu. Diğeri Edgar'dı. Bu iki oyuncu sezonu kapattı. Cornelius, Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Peres sahalardan uzak kaldı. Ancak bu anları da iyi yönetti Trabzonspor ve kazanmayı bildi. Düşünün böylesine önemli oyunculardan bazı maçlarda yoksun kalıyorsunuz fakat maç kaybetmiyor aksine kazanıyor ve liderlik yolculuğuna devam ediyorsunuz! Bu aslında şu demekti...

"Biz bir sistem takımıyız ve eksik de olsak her giren oyuncu bu oyuna maksimum fayda sağlıyor." İlerleyen dönemlerde Hugo ve Peres de sezonu kapatanlar arasına eklendi. Ancak Hugo mucizevi bir şekilde döndü. Trabzonspor uzun yıllar sonra stoper tandemini Hugo ve Edgar ile çok güzel oluşturmuştu.

Birbirini tamamlayan iki oyuncunun yokluğu Trabzonspor'a sıkıntı yaratsa da Ahmet Can gibi altyapıdan yetişmiş bir stoperi de kazanmış oldu. Edgar ile sözleşme fesih edilse de muhtemelen sezon bitiminde yeniden masaya oturulacak.



ÇOK ÖZEL BİR SEZON GEÇİRDİ

TRABZONSPOR'UN yıldızı Abdülkadir Ömür bu sezon ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta başrol oynayan isimlerdendi.



EN ZOR TRANSFER

Visca, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum. İzin vermezseniz, kadro dışı bırakın" restini çekti. Ertuğrul Doğan garantör olarak imzayı attı ve büyük buluşma gerçekleşti.



ABDULLAH Avcı sezon başında istemişti. Ama nasip olmadı. Trabzonspor'un yıllardır çözülemeyen tek bölgesiydi, sağ taraf! Devşirme oyuncularla geçiştirildi lakin artık yeterdi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, adeta diplomasi trafiği yürüterek Edin Visca'yı almaya uğraşıyordu. Başakşehir tarafı, ne şartlarında ne de fiyatta indirim yapıyordu. Visca bir gidiyor bir geliyordu. Başakşehir, tam bu sırada Antalya'ya kampa gidiyordu.

Kafilede Visca da vardı. Trabzonspor'un ortaya koyacak planı kalmamıştı. Sahne Visca'nındı! Visca, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum. Beni bırakın. İzin vermezseniz, kadro dışı bırakın" restini çekti. Trabzonspor ile yeniden masaya oturuldu.

Ödemenin bir kısmı peşin geri kalanı sezon sonu için anlaşma sağlandı. Başakşehir, Trabzonspor'un evraklarına Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın garantör olarak imza atma şartını koydu. Doğan imzaladı ve büyük buluşma gerçekleşti.



REKORLARI KIRA KIRA

TRABZONSPOR, Fener'e 9 puan fark atarak şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti. Bordo Mavililer 29 haftadır liderlik koltuğunda ve rakiplerine liderlik şansı tanımadı. Sahasında 419 gündür yenilmeyen Trabzonspor, bu sezon kendi evinde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım! Deplasmanda en çok puan toplayan (37) takım olarak zirvede. Ligin 27. haftasında 66 puan topladı. En yakın rakibi Konyaspor'a 17, Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

Bordo-Mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.