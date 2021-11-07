Liderin maçı!

SON dört sezondur Trabzonspor ile Beşiktaş'ın beraber oynadığı maçların tamamı bu ligin üzerinde, seyir zevki ve heyecanı üst düzeydeydi!

Beşiktaş 7 puanlık farkın daha da açılmamasını hedeflerken Trabzonspor böylesi zor deplasmanda üç puanı cebine koyarak milli araya girmek istiyordu.

Beşiktaş, Avrupa deplasmanından dönmüş, önemli oyuncularını o maçta riske etmemişti.

Trabzonspor oyunun genelinde 'tedbiri' elden bırakmayarak topu Beşiktaş'a vermişti. Beşiktaş'ın ataklarını büyük oranda savuşturan Trabzonspor, rakibini ikinci ve üçüncü bölgede başarılı bir şekilde karşıladı.

Ancak bu oyunun 'hücumu' eksik kaldı.

PLAN KUSURSUZ İŞLEDİ

İlk yarının son bölümünde geçiş oyununu iyi bir organizasyonla uygulayan Trabzonspor'da Hamsik'in muhteşem pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, takımını öne geçirdi.

İkinci yarı Trabzonspor, hücumu daha fazla düşünen bir oyun ortaya koydu.

Her ne kadar Beşiktaş beraberliği yakalasa da Trabzonspor kendi oyunundan asla taviz vermedi.

Plan aynen işledi ve maçın son dakikasında golü bulmayı başardı.

Liderlik 'basiret' gerektirir.

Liderlik, 'güçlü' olmak ve sakin kalmayı bilmektir. Trabzonspor liderliğine yakışan bir tavırla oyunda sakin kalmayı bildi ve en güçlü rakibine karşı puan farkını 10'a çıkarttı.

MAÇIN ADAMI: Dün sahada takımını ayakta tutan bir oyuncu vardı; Uğurcan. O, bırakın bu ligi Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında rahatlıkla ilk beşe girebilecek kapasiteye sahip.

Hamsik harika oynadı

Trabzon taviz vermedi