Yaratıcı oyuncularla…

FUTBOL bir organizasyon oyunu. Bunu en doğru yapan, zaman zaman doğruyu yapamasa da oyunu elinde tutan her zaman kazanıyor. Trabzonspor Nwakaeme ve Bakasetas'ın olmadığı ilk yarıda, Gervinho'nun sakatlanıp oyundan çıktığı ana kadar 'doğruları' uygulayan taraftı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor'un hücum gücü azaldı. Tüm bunlara rağmen oyunu bir şekilde elinde tutan Trabzonspor ikinci yarı bambaşka ruha bürünerek sahaya çıktı. Bunda da en büyük pay yaratıcı özellikleriyle öne çıkan Nwakaeme ve ardından oyuna giren Bakasetas'tı! Trabzonspor kendi sahasında önemli bir maçı kazanarak liderliğini korudu.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka sezonun en önemli karşılaşması!

Edgar ve muhtemelen Gervinho'dan yoksun çıkacağı bu maç, seyir zevki yüksek ve bir o kadar da zorlu geçecek.

Trabzonspor'da bir oyuncuya değinmeden de geçemeyeceğim;

Siopis….

Orta sahada neredeyse bütün topları toplayan ve pas bağlantılarını doğru bir şekilde yapan, sürekli oyunun içinde kalan Siopis, bana göre sezonun en büyük transferiydi. İki cümle de maçın hakemi Halil Umut Meler'e!

Berat'a neden sarı kart gösterdiğini kimse anlayamadı. Bu sezon bu kadar kolay sarı kart çıkan pozisyon var mı, ben hatırlamıyorum!

Siopis kusursuz oynadı

Berat'a verilen kart basitti