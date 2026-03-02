Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan güçlü Türkiye mesajı: "Makroekonomik temellerimiz sağlam"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."