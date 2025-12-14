takvim-logo

Zonguldak'ta "eşime neden baktın" kavgası cinayetle bitti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde “eşime neden baktın” tartışması kanlı bitti. Çıkan kavgada Murat Yangun’u bıçaklayarak öldüren Cem Çakı, araya girmeye çalışan bir tekel bayi işletmecisini de yaraladı. Olay sonrası şüpheli polise teslim oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 51 yaşındaki Cem Çakı ile kendisine "Eşime neden baktın" diyen 28 yaşındaki Murat Yangun arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı, cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

SALDIRGAN ŞAHIS BIÇAKLA 2 KİŞİYİ YARALADI

Çakı, önce Murat Yangun'u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin 25 yaşındaki işletmecisi H.G.'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı.

Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

H.G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi.

Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.