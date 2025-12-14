Zonguldak'ta "eşime neden baktın" kavgası cinayetle bitti
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde “eşime neden baktın” tartışması kanlı bitti. Çıkan kavgada Murat Yangun’u bıçaklayarak öldüren Cem Çakı, araya girmeye çalışan bir tekel bayi işletmecisini de yaraladı. Olay sonrası şüpheli polise teslim oldu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 51 yaşındaki Cem Çakı ile kendisine "Eşime neden baktın" diyen 28 yaşındaki Murat Yangun arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı, cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
SALDIRGAN ŞAHIS BIÇAKLA 2 KİŞİYİ YARALADI
Çakı, önce Murat Yangun'u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin 25 yaşındaki işletmecisi H.G.'yi bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı.
Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
H.G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.