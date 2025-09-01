Ufuk Özcan

Yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri hâline gelen Arnavutluk, bu kez Tolgahan Sayışman'ın radarına takıldı. Ünlü oyuncu, eşi Almeda Abazi ve çocuklarıyla birlikte Arnavutluk sahillerinde keyifli bir tatil geçiriyor. Aslında bu gezi, ailece yapılan sıradan bir yaz tatilinden çok daha fazlası... Sayışman, geçtiğimiz yaz ailesiyle Bodrum'da uzun bir tatil yapmış, Ege'nin mavi sularında objektiflere bol bol poz vermişti. Ancak bu yıl rotasını eşinin memleketi olan Arnavutluk'a çevirdi.







ARNAVUTLUK'TAN 500 BİN EURO'YA VİLLA SATIN ALDI

Sık sık gittiği bu ülkeye bu kez sadece bavullarıyla değil, ciddi bir yatırım planıyla da gitmiş görünüyor. Kulislere yansıyan haberlere göre Sayışman, Arnavutluk'un gözde sahil bölgelerinden birinde 500 bin Euro'ya bir villa satın aldı. Dile kolay, yaklaşık 23 milyon TL! Sayışman, geleceğe dönük akıllı bir yatırım yapıyor gibi görünüyor.

ATV'DEN YİNE BİR EKRAN ZAFERİ

Türk televizyonculuğu dendi mi, bazı kanallar akla önce gelir. Öncü olmuş, izleyicinin kalbine dokunmuş, yalnızca reyting değil, kültür yaratmış... ATV işte tam da bu çizgiyi yıllardır bozmayan nadir adreslerden biri... Ve şimdi yine karşımızda, ekranı sadece doldurmayan, onu sahici duygularla yıkayan bir yapım var. Başrollerde iki güçlü isim: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu.... Biri usta oyunculuğuyla her sahnesine ağırlığını koyan bir adam. Diğeri genç yaşına rağmen göz dolduran, sezgileriyle oynayan, gözleriyle konuşan bir kadın. Bu ikili, yalnızca sahnede değil, hikâyede de bir denge unsuru. Biri dingin bir fırtına gibi; öbürü yavaş yavaş yakan bir ateş. İzleyiciye düşense bu tutkulu karşılaşmayı nefesini tutarak izlemek.







Büyük usta, uzun bir aradan sonra ATV ekranlarında, "A.B.İ – Aile Bir İmtihandır" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.



Saraçoğlu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor.



HAFTA SONU MAHALLEDE DJ SEANSI

Hafta içi çalış, koştur, stres yüklen... İnsan, hafta sonu geldiğinde biraz huzur ister değil mi? Sessiz bir sabah, camdan gelen taze ekmek kokusu, mahalle fırınına yapılan kısa bir yürüyüş... Ama son zamanlarda bu sahne yerini bambaşka bir şeye bıraktı: DJ setleri, yüksek sesli müzik, dans eden kalabalıklar ve sesini duyuramayan müşteriler.

Üstelik olayın geçtiği yer bir gece kulübü değil, bir fırın! Evet, yanlış duymadınız.



ADETA AÇIK HAVA KULÜBÜ

Artık bazı kahveciler, pastaneler ve fırınlar hafta sonlarını "parti konseptiyle" geçiriyor. Geçtiğimiz hafta bir fırında yapılan sabah partisi, sosyal medyada bolca konuşuldu. Müşteriler ekmek almak için içeri girmek istiyor ama müzikten birbirlerini duyamıyorlar.

Fırıncı, sipariş alamıyor; müşteri, sipariş veremiyor. Mahalleye huzur getirmesi gereken bir işletme, adeta açık hava kulübüne dönüşmüş durumda. Tamam, yenilikçilik güzel. İşletmelerin farklılaşmak istemesi, sosyal medya etkisiyle ilgi çekmeye çalışması da anlaşılır.



HUZURU BOZUYORLAR

Ama iş "komşunun sabah huzurunu bozmak" noktasına gelince, orada bir durmak gerek. Birileri bunu "yaratıcı pazarlama" diye pazarlayabilir ama unutmayalım:

Müşteri memnuniyeti sadece sosyal medya beğenisiyle ölçülmez.

Gerçek müşteri, kapıdan girip "Kolay gelsin, bir ekmek alabilir miyim?" deyip cevabını duyabildiği yerdedir