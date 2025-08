Ufuk Özcan

Her konserinde, her festivalde başka bir karaktere bürünen Simge, modayı bir ifade biçimi olarak kullanıyor. Derin yırtmaçlardan cesur kesimlere, fütüristik çizgilerden nostaljik dokunuşlara kadar geniş bir yelpazede sahne kostümleriyle izleyenleri büyülüyor. Bu görsel şölen artık sadece sahneyle sınırlı kalmayabilir. Geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir moda kulisi haberine göre, tanınmış bir Türk tasarımcı Simge'nin bu yaratıcı sahne stilinden fazlasıyla etkilenmiş.



Her performansında bir stil manifestosu sunan Simge'nin gardırobuna hayran kalan tasarımcı, bu enerjiyi podyuma ve ardından butiklere taşımayı hedefliyor. Hatta iddialara göre Simge ile özel bir kapsül koleksiyon üzerinde çalışılması gündemde. Koleksiyonun teması mı? Elbette "Sahne Işıltısı" olabilir. Simge'nin kostümleri sadece bir şarkıcıyı giydirmiyor; güçlü bir kadının sahnedeki duruşunu, cesaretini ve değişime açık ruhunu temsil ediyor.



Modern kadınlara cesur ama giyilebilir seçenekler sunacak bu koleksiyon, müzikle modanın dansını bir kez daha gözler önüne serebilir.



DEMET AKALIN YALIKAVAK'TA EV ARAYIŞINDA

Pop müziğin güçlü seslerinden Demet Akalın, bu yaz da Bodrum'dan vazgeçmeyen isimler arasında.

Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile mutlu bir aile yaşantısı sürdüren Akalın, bu yıl sadece tatil değil, aynı zamanda yeni bir yatırım peşinde gibi görünüyor. Ancak gelen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Yalıkavak civarında ev gezdiği ve birçok evi detaylı şekilde incelediği konuşuluyor.

Demet Akalın'ın Bodrum'la olan bağı hâlâ çok güçlü. Kim bilir, belki de sıradaki hit şarkısı, ilhamını Yalıkavak günlerinden alır…







TATİL Mİ YATIRIM MI?

Akalın'ın son dönemde Sefo'yla çıkardığı şarkı ve yeniden yükselen popülaritesi, maddi olarak da güçlü bir dönemde olduğunu gösteriyor.

Kurşunun karartmaya çalıştığı gece, dostlukla aydınlandı.



ALAÇATI ESNAFI DAYANIŞMASI

Geçtiğimiz gün Alaçatı'da yaşanan üzücü bir olay, gündeme bomba gibi düştü. Tanınmış işletmeci Mustafa Aksakallı, kendi mekanında silahlı saldırıya uğradı. Olayın yankısı sadece Çeşme'de değil, sosyal medyada da büyük etki uyandırdı.

Şans eseri can kaybı yaşanmadı ancak olayın tedirginliği, Alaçatı'nın huzurlu atmosferinde soğuk bir rüzgâr gibi esti.



Fakat ertesi gün yaşananlar, bu toprakların dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Alaçatı'da birçok işletmeci ve esnaf, yaşanan olayın ardından sessiz kalmadı. Kelimelerle değil, varlıklarıyla destek oldular. Mustafa Aksakallı'nın mekanına bizzat gidip orada vakit geçirdiler, müzik dinlediler, dans ettiler. Story'ler atıldı, gönderiler paylaşıldı. "Yanındayız" dediler Mustafa'ya…



40 metrelik yatıyla YUNAN ADALARINA ALINMADILAR!

Yaz aylarının en popüler kaçış noktalarından biri olan Yunan Adaları, bu sezon sadece deniziyle değil "reddettikleri"yle de konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çeken bir olay yaşandı: Türkiye'den çok ünlü bir iş insanı, içinde birkaç tanınmış simayla birlikte 40 küsür metrelik dev teknesiyle Patmos ve ardından Leros adalarına demir atmak istedi.

Ancak sonuç beklenenden hayli farklıydı: Kabul edilmedi.