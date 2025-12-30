Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın, Putin’in Novgorod’taki konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek müzakerelerdeki konumlarını gözden geçireceklerini bildirdi. Ukrayna ise bu iddiayı reddetti.
