Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'taki konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek müzakerelerdeki konumlarını gözden geçireceklerini bildirdi. Ukrayna ise bu iddiayı reddetti.

