Ufuk Özcan

BİR zamanlar cemiyet hayatının önemli isimleri sosyetik davetlere gelir, şıkır şıkır giyinirlerdi. Kimisi çantasını, kimisi ayakkabısını, kimisi ise mücevherlerini gösterir, boy boy gazetecilere pozlar verirlerdi. Tabii bunun en büyük nedeni de o dönem cemiyet dergilerinin popüler olmasından kaynaklıydı. Artık bu durum pek kalmadı. Fakat sosyal medyasında takılarını çantalarını devamlı paylaşan sosyetik bir güzel, geçtiğimiz haftalarda uzak doğu tatiline çıkmıştı. Biz onu sosyal medya da Japonya paylaşmaları ile görsekte bir ara Çin'in Guangzhou şehrine de gidip alışveriş yapmış.

Bu şehirde kaliteli taklit çantalar ve saatler alan sosyetik güzel, Türkiye'ye dönüşünde bir sürprizle karşılaşmış. Havalimanı inişinde gümrük kontrolüne tabii tutulan sosyetik isim, sahte çanta ve saatleri yakalatmış.



Bu ürünlerin kendisinini olduğunu söylese de "Taklit ürün sokmaktan" hakkında işlem yapılmış bu sosyetik güzelimize. Şimdilik bu durumu sır gibi saklamayı tercih eden bu sosyetik güzel, olay duyulmasın diye elinden geleni yapıyormuş.

VAZGEÇİLİR GİBİ DEĞİL, BU 'MEDCEZİR'LER'

BİR döneme damgasını vuran bir dizi olan Medcezir'in oyuncularından Taner Ölmez, bir programda dizinin senaristi Ece Yörenç ve başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ile karşılaştığını ve diziyi yeniden çekelim teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.



Biliyorsunuz bu dizide Barış Falay, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Mine Tugay gibi önemli oyuncular da yer almıştı. Daha sonra ise bu konuşma sosyal medyada büyük ses getirmişti. Duyduğuma göre de bu diziyi çeken yapım ekibi, 2027 planlanmasına bu projeyi yazmışlar. Tekrardan aynı kadroyu toplayabilirler mi bilemiyorum ama proje dizi olarak değil, film olarak planlanmaya alınmış.



Tabii 2027'ye kadar 2 sene bir süre var. Neler değişir bilinmez ama 12 sene önce çekilen bir dizinin kadrosunu bir araya getirmek kolay değil! Fakat eski dizilerin özlemi her zaman ağır basıyor. Şarkıcı Levent Yüksel'in Medcezir şarkısında seslendirdiği gibi "Vazgeçilir gibi değil, bu medcezirler" diyorum...

EĞLENCE HAYATININ PRENSİ GERİ DÖNDÜ!

ÜNLÜ işletmeci Umut Evirgen, bir zamanlar İstanbul'a eğlence hayatını damgasını vuran Gizli Kalsın'ı yaratmış ve senelerce gece hayatını domine etmişti. Daha sonra 4 ayrı mekan daha açan Umut Evirgen, Aralık 2023'te oyuncu Alina Boz ile dünya evine girmişti.



Evlendiği günden itibaren mekanlarına pek gitmeyen ve işletmesinde durmayan Umut Evirgen, sahalara geri dönmüş.



Hem de ne dönmek. Etiler'de bulunan mekanını tekrar açan Umut Evirgen'in, mekanın da ilk günü oyuncu Mert Fırat sahne almış. Tabii böyle olunca hem kendisinin hemde Mert Fırat'ın ünlü arkadaşları bu iki ismi yalnız bırakmamış. Hani gece hayatının artık bir deyimi var. "Eğlenecek yer kalmadı diye" İşte bu mekan, o söyleyenler için bir alternatif...

Benden söylemesi.