Ufuk Özcan

SON yıllarda sanat camiasından birçok ünlü isim İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'den toprak yatırımı yapmaya başlamıştı. Tarla statüsündeki arazileri toplayan ünlü isimler, geleceğe dönük yatırımlar yapmak için bu bölgelere yoğunlaşmışlar.

Daha önce Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler Kaz Dağları'nın eteklerinde araziler almışlardı. Duyduğuma göre bu bölgeden en son Beyazıt Öztürk, arazi almış.

Birçok ünlü isim gibi yatırımlık arsa alan Beyazıt Öztürk, ileride gerekli izinleri alırsa bu bölgede otel yapmak istiyormuş.

Yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatıran Beyazıt Öztürk, en son Karaköy'deki eski bir binayı 6 milyon dolar'a alıp otele çevirmişti.

Akıllı yatırımlar yapan Beyazıt Öztürk, otelcilik işinde büyümek için de Kaz Dağları'nda böyle bir yatırım yapmak istiyormuş. Yatırımları ile istihdam yaratan Beyazıt Öztürk'e şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum…

DOĞUM GÜNÜNDE BİR SÜRPRİZ OLABİLİR Mİ?

GÜZEL oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira geçtiğimiz ay ayrılmışlardı. 2023 yılında başlayan ilişkileri boyunca bir kaç kez ayrılıp barışan çift, geçen ay sessiz sedasız ayrılarak bitirmişlerdi. Duyduğuma göre bu süreçte birbirlerinden uzak durmaya çalışan çift, bir kaç kez bir araya gelseler de barışmamışlar. Fakat 11 Şubat'ta 29 yaşına basacak olan Lucas Torreira, takım arkadaşları ile birlikte 1 gün önceden yani bugün Ortaköy'de bir mekanda kutlama yapacakmış.

Takım arkadaşları aileleri ile birlikte bu doğum gününe katılacakken Devrim Özkan cephesinden bir sürpriz de olabilir.

Yarım kalan aşkın belki de devamı bu doğum gününde bir fotoğraf ile gelir mi? Göreceğiz.

SAHNELERDEN OYUNCULUĞA

SON zamanlarda adından sıkça söz ettiren Elif Buse Doğan, sesi ve güzelliği ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Sahne aldığı mekanlarda işletmenin de yüzünü güldüren Elif Buse Doğan'ın adını bir kaç dizi projesinde gördüm. Yakın çevresinde de çok sevilen Elif Buse Doğan'ı ekranlarda görürsek şaşırmayın derim. Tabi sahne yolculuğu ile set yolculuğu arasında büyük bir fark olsa da ikisinde de başarılı olacağını düşünüyorum.

Çünkü örnekleri sanat camiasında zaten çok. Hem şarkı söyleyip hem de oyuncu olan birçok ismimiz mevcut.

Güzel oyuncuya şimdiden başarılar diliyorum.