Ufuk Özcan

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un, yeni projesi için bölüm başı 3 buçuk milyon liraya imza attığı konuşulmuştu. Oyuncunun bölüm başı alacağı rakam belli oldu. Ulusoy 1.5 milyon lira alacak.

YAKIN zamanda ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesi için 'bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı' konuşulmuştu.

Uzunca süre magazin kulislerini meşgul eden bir konu olsa da ben size doğrusunu söyleyeyim. Duyduğuma göre ünlü oyuncu, yeni dizisi için bölüm başı 1 milyon 750 bin liraya el sıkışmış. Geçtiğimiz günde yeni projesinin yapımcısı Timur Savcı, Burak Sağyaşar ve yönetmen Uluç Bayraktar ile bir araya gelmiş ünlü oyuncu. Saatler süren toplantı sonrası bir açıklama yapılmazken, yakın zamanda setin startı verilecek…

15 SANATÇILI KONSERİ İSTEMEDİ!

SERTAB Erener şarkıları 20 Kasım'da Volkswagen Arena'da yankılanmış ve Aleyna Tilki, Mirkelam, Adamlar, Nil Karaibrahimgil, Hande Yener, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu ve Levent Yüksel'in aralarında bulunduğu 20 müzisyen ünlü sanatçı için saygı konserinde sahne almıştı. Canlı bağlantıların olduğu konser büyük ses getirmiş ve oldukça konuşulmuştu.

Bu durumu gören yapımcılar harekete geçip Minik Serçe Sezen Aksu için de böyle bir organizasyon yapmak istemişler. Ve Minik Serçe'nin kapısını çalmışlar. Projeyi çok beğense de Sezen Aksu, tabii ki böyle bir organizasyonu kabul etmemiş. Yapımcılar, Sezen Aksu kabul etse aralarında Megastar Tarkan'ında olduğu 15 sanatçının yer alacağı bir organizasyon yapmak istemiş. Fakat Aksu, bu teklifi geri çevirmiş…

SANATIN VE SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI

SON günlerde kulağıma gelen mekanların başında olan Arnavutköy Curcuma'ya geçtiğimiz gün uğrama fırsatı yakaladım. O gün İrem Derici, Mabel Matiz ve Simge Sağın gibi ünlü isimler de bu mekanda eğlenenler arasındaydı. Yıllardır birçok mekanda işletmecilik yapan Onur Göçer'in başında bulunduğu mekan restoran, kokteyl bar hizmeti verirken her katında ayrı bir sanat eseri ruhu yaratmışlar. 3 katında ayrı konsepti bulunan mekanı çok beğendiğimi söylemek isterim. Hem sanat hem de sanatçıları bir araya getirmek kolay değil. Arnavutköy'e yolu düşenler bir uğrasın derim…





AŞKI İÇİN DEĞİL, ŞARKILARI İÇİN SAHNELERE ARA VERİYOR

BİR süredir birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamışlardı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden ikiliden Mert Demir'in bir süre sahnelere ara vereceği konuşulmuştu. Duyduğuma göre yeni şarkı çalışmalarına giren Mert Demir, sahnelerden bu yüzden ayrı kalacakmış. Fakat event anlaşmalarında sahne almaya devam edecekmiş. Yeni şarkıları için inzivaya çekilecek olan Mert Demir, Nisan ayından itibaren yeniden hayranlarının karşısına çıkacakmış.

Benden söylemesi…





YALOVA'DA HATAY RÜZGARI

HATAY'IN tatları Yalova'ya ulaştı. Ege- Marmara Bölgesi'nin geçiş güzergahında yer alan Yalova, Türkiye'nin lezzet zenginliğiyle ünlü Hatay Mutfağı ile tanıştı. Erdoğan Ekincioğlu ve Hasan Gülsoy'un girişimleriyle açılan Shaziye Restoran, Hatay'ın eşsiz lezzetlerini bölgeye getirirken çok sayıda gence de istihdam kapısı açtı. Ekincioğlu "Shaziye ile yeni bir işletmecilik anlayışı getirmeye odaklandık. Hatay yöresinin gastronomi zenginliğini ünlü ustalarıyla birlikte Yalova Kadıköy'e getirdik. Hatay'ın atmosferini, renklerini ve lezzetlerini Yalovalı hemşerimizle buluşturmaktan çok mutluyuz" dedi.