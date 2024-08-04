Ufuk Özcan

Kate Moss ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Bodrum'daki bir detoks kampına Sıla Türkoğlu da katılacak...

"GOLDEN Globe International Icon Award" töreni için Bodrum'da bulunan oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz akşam yapılan törene katılmıştı. Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li aktris Sharon Stone'un da katıldığı törende Sıla Türkoğlu, güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu arada bu özel gece için Bodrum'da olan Sıla Türkoğlu, buradan da bir yaşam ve detoks kampına katılacağını öğrendik. Güzel oyuncu bu yaşam kampında hem kısa bir detoks hem de (vücudun stresten arınması) üzerine kurulu bir kamp programı yaşayacak.

Daha önce Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü isimler Kate Moss ve Naomi Campbell da bu kampa katılmıştı.

UÇAKTA KAHKAHA TUFANI

GEÇTİĞİMİZ hafta Kıbrıs'ta konserleri olan Berdan Mardini, Mert Demir ve Simge Sağın, dönüş yolunda aynı uçağa denk geldiler. Şans eseri İstanbul yolculuğunda yan yana oturan bu üç önemli starın uçaktaki sohbeti ise kahkaha tufanı yaşattı diyebilirim.

Berdan Mardini, düğmeleri açık gömlek giyen Mert Demir'e esprili bir şekilde "Bize türkücü dersiniz. Starsın sen kıllarını aldırsana" diyerek takıldı.





DEMİR ise yıllardır tanıdığı Mardini'ye, "Abi ben Elazığlıyım. Bizim doğalımız böyle" dedi. Mardini ise, "Epilasyonun söz benden.

Ben sana hediye edeceğim" demesine, teşekkür eden Mert Demir, "Tamam abi o zaman sen de küpe tak. Ben kıllarımı aldıracağım. Ben de sana küpe hediye edeceğim" diye karşılık verdi. Mardini'den küpe takma sözü alan Mert Demir ise göğsündeki kılları aldıracağını söyledi.

İkilinin sohbetine şahit olan yolucular ise kahkaha krizine girdi diyebilirim... Bakalım bu konuşma ne zaman gerçeği dönüşecek...

Beklemedeyiz!

YENİ ARACI DA AYNI MARKADAN

YAKIŞIKLI oyuncu Tolgahan Sayışman'ın şöförü Bodrum yolunda bir kazaya karışmış ve 11 milyonluk lüks mercedes marka arabası hurdaya dönmüştü. En büyük şans ise böyle büyük bir kazada kimsenin burnunun kanamaması olmuş.





KAZA sonrası ailesini bizzat gidip Bodrum'dan alan Tolgahan Sayışman, oradan Çeşme'nin yolunu tutmuş.

Burada kısa bir tatil yapacak olan Tolgahan Sayışman, eşi ve çocuklarını bizzat kendisi İstanbul'a getirecekmiş.

Duyduğuma göre şimdilerde yeni model bir araba bakan Tolgahan bey, bu sefer daha geniş bir araba olan Mercedes Maybach almak istiyormuş. Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan Tolgahan Sayışman'a yeni arabasına şimdiden hayırlı olsun diyorum...

FARKINI KONUŞTURUYOR

SON günlerde en çok konuşulan tatil yerlerinin başında gelen Çeşme'de bir mekandan bahsetmek istiyorum.

Corazon Alaçatı. Sade bir menüsü olan mekanda keçipeynirli incirli pizzayı tercih ederken arkadaşlarım ise dana füme kaburga ve pesto soslu buratalı makarnayı tercih ettiler. Pizzanın hamuru yaklaşık 4 günde mayalanıp hazırlanıyormuş. Bu yüzden gluten alerjisi olanlar bile pizzaları yiyebiliyormuş. Tüm mekan neredeyse sedirlerden dizayn edilmiş. Ben buranın atmosferini ve menüsünü çok beğendim.