Ufuk Özcan

Son dönemin en gözde oyuncularından olan Sıla Türkoğlu'nun bir marka ile reklam anlaşması yaptığı ve tam 3 milyon TL'ye imza attığı söyleniyor...





SON dönemin parlayan yıldızlarından Sıla Türkoğlu, oynadığı dizisindeki rolü ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde reklamcıların gözdesi olan Sıla Türkoğlu, duyduğuma göre dünyanın önemli spor giyim markalarından bir marka ile reklam anlaşması imzalamış.

Önümüzdeki günlerde 2024 Mindful Training koleksiyonunu tanıtacak olan Sıla Türkoğlu, bu işbirliğinden 3 milyon lira gibi bir rakam kazanmış. Benden söylemesi…

BU DURUMDA KİM STAR?

USTA oyuncu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile "Callas" filminde başrol oynayacağını duyunca gurur duymuştuk. Ve Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in oynadığı filmin setinden ilk kareler geldi. Oyunculuğunun yanı sıra akıcı İngilizcesi ve performansı ile Hollywood yönetmenlerinin de gözdesi olan Haluk Bilginer, sete gelen hayranlarının hepsi ile fotoğraf çektirmiş ve kimseyi kırmamış.





Düşünün Haluk Bilginer'den bahsediyorum. Tabii bunları niye yazdım. Böyle bir usta oyuncu, bu kadar mütevazı olurken sadece İtalya'da tanınan Can Yaman ise hayranının telefonunu elinden alıp fırlatıyor. Sonra da yaptığından pişman olmamış gibi kaba açıklamalar yapıyor. Bu durumda sizce kim star Haluk Bilginer mi?

Can Yaman mı?

Gerçi ikisini aynı haberin içinde yazmak bile hata diyorum ve konuyu kapatıyorum!

7 FENOMEN DAHA MASAK İNCELEMESİNDE!

SOSYAL medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınmasının ve mallarına el konulmasının ardından, sosyal medya fenomenlerinin de incelemeye alındığı ortaya çıktı. Şimdilik ismini yazmayacağım 7 sosyal medya fenomeni daha incelemeye alınmış. Tabii böyle olunca fenomenler arasında büyük bir panik yaşanmaya başlamış. En son incelemeye alınanlar arasında Selin Ciğerci de var. Tabii bu durum karşısında Selin Ciğerci, "alnının açık olduğunu söyleyerek, atılan iftiralara sitem etti! Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" dedi.

MASAK incelemesi sonrası tüm fenomenlerin detaylarını da yazacağımı belirtmek isterim…



BARİ 100.YILDA BUNU YAPMAYIN!

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşku ile kutladık. 81 ilimizde konserler verildi.

Dünya'nın sayılı büyüklükteki deniz kuvvetlerinden olan Donanmamız, İstanbul Boğazı'ndan 100 savaş gemisi ile geçip gövde gösterisi yaptı. Tabii tüm ülkemizde coşkuyla kutlanan Cumhuriyetimizin 100. yılının aksine bazı ünlü isimlerimiz bunları paylaşmak yerine Cadılar Bayramı partisini paylaşmayı tercih ettiler. Tabiki herkesin özgürlüğü var. Herkes her istediğini paylaşabilir ama bari bugün bunu yapmayın. Cadılar Bayramı partisi 31 Ekim'de kutlanıyor ama bizde günler öncesinden kutlanmaya başlanıyor.

Nedeni ise "tabiki özentilik"!