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Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

5 Kasım 2023, Pazar

HABERİ
SESLİ DİNLE

Arjen gelıyor!

2021 yılında kurduğu Han Medya şirketiyle büyük ses getiren Tolgahan Sayışman, şimdilerde büyük bir proje için kolları sıvamış.
Hem yapımcı hem de başrol oynayacağı dizisindeki partneri Ezgi Eyüpoğlu ile anlaşılmıştı.



Duyduğuma göre büyük bir prodüksiyon ekibi kuran Tolgahan Sayışman'ın, yeni nesil içerik platformunda yayınlanacak dizisinin diğer partnerleri de belli olmuş.
Kadrosuna Talat Bulut, Saruhan Hünel, Alican Yücesoy ve Dilara Aksüyek dahil olmuş. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak dizi için Amerika'dan da çok önemli bir aksiyon şirketi ile anlaşılmış.
Tarihin gelmiş geçmiş en iddialı projesinde yer alacak dizinin adı da "Arjen"miş.
Çekimleri Türkiye, Arnavutluk ve Kazakistan'da yapılacak dizi bence büyük ses getirecek. Benden söylemesi...


KASKO'YU İNCELEYİN
DİNLEMEKTEN keyif aldığım bir şarkıdan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Adı "Kasko". Şarkı adı size enteresan gelebilir ama 'Kasko' şarkısını dinlediğinizde ne kadar güzel bir parça olduğunu anlayacaksınız. Şarkı Dilan Çıtak imzası taşıyor. Dilan, ortaya o kadar güzel bir iş çıkarmış ki evde, işte, araba da her yerde dinler oldum.
Kısa sürede dillere pelesenk olacak bir şarkı diyorum. Şarkı, klibiyle de tam anlamıyla bir bütünlük sağlamış.
Dilan'ı tebrik ederim.
Beklemeye değer bir iş çıkarmış ortaya




TÜRK FİLMİNE BÜYÜK GURUR!
GEÇTİĞİMİZ günlerde vizyona giren "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmi Kanada'dan özel davet almış. Toronto'da gerçekleşen Iffsa'da premier filmi olarak gösterilmiş Zübeyde Analar ve Oğulları. Aslıhan Güner, Sitare Akbaş, Alican Yücesoy ve Devrim Nas'ın başrollerini oynadığı filmin böyle bir davet alması ve plaket verilmesi Türk sineması için önemli bir adım diyebilirim.



Çünkü Kanada gibi lobicilerin çok güçlü olduğu yerlerde Türk filmlerinin gösterimini bırakın ismini bile ön plana çıkartmazlar. Ben bu başarıyı yakalayan film ekibine ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum...



ZİRVEDE BİR TÜRK!
DÜNYANIN en prestijli gastronomi ödülü olan 'Michelin' tarafından 2022 ve 2023 yıllarında Bib Gourmand ödülüne layık gorülen Miami'deki ünlü bir Türk restoranı yaratıcısı Gökhan Yüzbaşıoğlu Amerika'da yeni bir başarı ile gündemde. 'Marquis Who's Who America' isimli kitap 2023 yılının en başarılı iş insanları arasına Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

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