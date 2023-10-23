Ufuk Özcan

Dizi ve filmlerin aranılan yüzü Sitare Akbaş, oyunculuktan kazandığını ticarete yatırıyor.

GÜZEL oyuncu Sitare Akbaş, en son "Zübeyde Analar ve Oğullar" filminde oynamış ve sinema eleştirmenlerinden tam not almıştı. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ı canlandıran Sitare Akbaş, oyunculuktaki başarısını iş hayatınada taşımaya karar vermiş. Duyduğuma göre Sitare Akbaş, Kadıköy Moda'da minik bir kafe açmış.

Eartha Co ismini verdiği kafesinde hem kahve satıyormuş hem de toptan kahve işine girmiş. Çok yakında markasını büyütmek için çalışmalar yapan Sitare Akbaş, kafe sektörü haricinde de kozmetik işine de el atmış. Kendi markası ile parfüm üretecek olan Sitare Akbaş'ı, kutlamamak elde değil. Çünkü oyunculuktan kazandıklarını ticarete yatırıp, ülkemize istihdam yaratan oyuncuların başında gelecek gibi gözüküyor…

ÇAKAL AŞKI 7 GÜNDE BİTTİ!

SANSASYONEL haberlerle adını sürekli duyuran Danla Bilic, Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Magazin basınında çokça konuşulan bu aşk sonrası ikili, birbirleri ile ilgili sosyal medyadan aşk paylaşımları yapmıştı.

Fakat hızlı başlayan aşk, hızlı şekilde son bulmuş. Yani büyük aşk 7 günde bitmiş.

Ortak bir arkadaşları vasıtayla tanışıp aşk yaşamaya başlayan Danla Bilic ile Emirhan Çakal ayrılık kararı almış. Bazı konularda fikir ayrılığı yaşayan ikiliden Danla Bilic, ayrılık sonrası soluğu Londra'da alırken, Emirhan Çakal ise yeni şarkısı için kendisini müzik çalışmalarına vermiş.

TOLGAHAN KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

YAKIŞIKLI oyuncu Tolgahan Sayışman, 2021 yılında kurduğu Han Medya şirketiyle büyük ses getirmişti. Bu süreçte "Aynasız Haluk" filmini yapan ve yakında Gain'de yayına girecek olan "Kurtuluş Lisesi" isimli diziyi çeken Sayışman, duyduğuma göre kendisini ödüllendirmiş. Şimdilerde birçok iş kolunda olan ve yapım şirketini büyütmek için projeler üreten Tolgahan Sayışman, kendisine son model Mercedes marka spor otomobil almış. Efehan ve Alina isminde iki çocuğu olan Sayışman, önceki kullandığı Range Rover arabasını ise eşi Almeda Sayışman'a hediye etmiş. Tolgahan Sayışman, spor otomobili hem sürüş kolaylığından hem de park yeri sıkıntısı çekmemek için almış...





DUDAK UÇUKLATAN VALE FİYATLARI!

TÜM yaz tatil cennetimiz Bodrum'un, lahmacunayran fiyatlarını konuşur ve pahalılığından şikayet ederdik. Bir lahmacun bir ayran fiyatının 450 liraya satıldığı Bodrum'un yanı sıra şimdilerde İstanbul'da vale fiyatları konuşulur oldu.

Beşiktaş-Ortaköy hattındaki iki otelde vale fiyatı birinde 500 olurken diğerinde 400 liradan park etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabi öyle bir konumdaki bu iki otel mecburen aracı valeye vermek zorundasınız.

Bodrum'da bu fiyata lahmacun-ayran yerken artık bu ücret bir vale parası oldu diyebiliriz...