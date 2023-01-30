Popüler kazanç!

Önce Özge Özpiriçci şimdi de Belçim Bilgin'in yerine başrolde yer alan Serenay Sarıkaya, 2023 yılına damgasını vurdu. Popülerliği ile Serenay Sarıkaya zirveyi kimseye bırakmadı.







SON dönemdeki projeleriyle sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olmasıyla konuşuluyor. Bildiğiniz gibi bu rol ilk önce Özge Özpirinçci'ye teklif etmiş ancak tam çekimlere başlanacakken yerine Serenay Sarıkaya gelmişti. "Başrol krizi" olarak ortaya çıkan bu olay sonrası Serenay Sarıkaya açıklama yapmazken; Özge Özpirinçci, "kısmet bu işler. Hayırlı olsun" demişti. Dijital platformda yayınlanan "Şahmaran" dizisinde de böyle bir olay yaşanmış.

2020 yılında senaryo hazırlandıktan sonra ilk teklif Belçim Bilgin'e gitmiş.







POPÜLERLİK AVANTAJI

Tabii ki başarılı oyuncu, ilk teklifi kabul ederek dizide oynayabileceğini söylemiş. Fakat daha sonra bu rolü Serenay Sarıkaya almıştı. Serenay'ın her iki projeye son anda dahil olması yapımcıların oyuncu seçerken oyunculuğuna yanı sıra popülarite ve instagram takipçi sayısını da baktığını bilmeyen yoktur. Özge Özpirinçci'nin ve Belçim Bilgin'in oyunculuklarına kimse laf söyleyemez ama 2023 yılı Serenay yılı oldu diyebilirim. Serenay Sarıkaya, reklam için talep ettiği ücreti de bu sene 15 milyon TL'ye çıkardı.







EVLİLİK TADİLATI

Özcan Deniz, Samar Dadgar'la evlenmeden önce evini yeniledi... Ünlü şarkıcı, Zekeriyaköy'deki villasının tadilatı için de 800 bin TL harcadı.

ÇOCUĞUNUN annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, geçtiğimiz gün İranlı moda tasarımcısı sevgilisi Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Nikaha dair fotoğrafları instagram hesabından paylaşan genç güzel, paylaştığı kareye "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim!" diye yazmıştı. Samar Dadgar'ın, değeri 1 milyon TL olan kalp şeklindeki tek taşı da dikkat çekmişti.

ÇİFTİN nikah öncesi oturdukları evi de yenilediğini öğrendim. Zekeriyaköy'deki villanın mobilyalarını komple yenileyen Özcan Deniz, evi de baştan aşağı tadilata sokmuş. Bunun için de kesenin ağzını açan Özcan Deniz, yaklaşık 800 bin TL gibi rakam harcamış... Bu arada Özcan Deniz'e ve Saman Dadgar'a da mutluluklar diliyorum.







MİAMİ'DE REKLAM

MERT Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz aylarda nişanlanmışlardı. Evlilik için yazı bekleyen Mert Öcal ile Sude Buse, geçtiğimiz gün Miami'nin yolunu tutmuştu. Duyduğuma göre; bir spor giyim markası çıkartacak olan Mert Öcal, burada reklam filmi çekecekmiş. Kendi markasının reklam filminde nişanlısı ile kamera karşısına geçecek olan Öcal, büyük bir sürprize imza atacakmış.