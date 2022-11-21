Yüzük, çanta ve tüm hediyeleri geri gönderdi Thor bitti!

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson defterini kapattı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz cuma sevgilisinin aldığı 230 bin TL'lik yüzük dahil tüm hediyeleri geri yolladı.







İZLANDALI reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklif etmişti. Köprüde ettiği teklif yüzünden karakola gidip ifade bile veren ikiliden geçtiğimiz gün üzücü bir haber gelmişti. Evlilik yolunda ilerleyen Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz ayrılık kararı almıştı. Neden olarak ise Thor'un kıskançlık krizleri gösterilmişti.







BARIŞMA ÜMİDİ KALMADI

Herkes ikili tekrar barışır diye beklerken Thor Saevarsson hafta içi çapkınlık turuna çıkmış ve kameralara yakalanmıştı. Bu olayı duyan Dilan Çiçek Deniz, hem evlilik teklifi yüzüğünü hem de Thor'un aldığı tüm hediyeleri geri göndermiş. Yani ilişki barışmamak üzere komple bitmiş. Benden söylemesi...



Dilan Çiçek Deniz, 230 bin TL'lik evlilik teklifi yüzüğünü geri gönderdi.



Güzel oyuncu, İrlandalı damat defterini tamamen kapattı.





ESKİ FUTBOLCU ARDA TURAN, YATIRIMLARINA YENİSİNİ EKLEDİ. TURAN, 41 MİLYON TL'YE SARIYER BÜYÜKDERE'DEN BİR VİLLA ALDI



41 KERE MAŞALLAH



ARDA Turan'ın futbol hayatındaki başarısını aile hayatına da yansıtıyor diyebiliriz. Hamza Arda ve Asil Aslan isminde iki çocuğu olan Arda Turan, çocuklarının geleceği için hiçbir yatırımdan da kaçmıyor. Bunun için birçok gayrimenkul alan Turan, yeni bir yatırımın daha kapısını aralamış.



ÇOK YAKINDA KAVUŞUYOR

İstanbul, Bodrum ve Çeşme'de birçok mülkü bulunan Arda Turan, yeni yatırımını yine İstanbul'da yapıyormuş. Sarıyer Büyükdere'de müstakil bir evi çok beğenen Turan, kesenin de ağzını açmış ve evi almak için 41 Milyon TL'ye el sıkışmış. Şimdilerde aradaki ufak pürüzleri halletmeye çalışan Arda Turan, yeni evine çok yakında kavuşacakmış.



Çevresi tarafından çok sevilen ve hayırseverliliği ile dikkat çeken Arda Turan, sayısız öğrenciye de burs veriyor...







Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki çocuğuyla mutlu bir evlilik sürüyor.