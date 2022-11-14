Emirgan’da sır gece!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in fanları, '#HANKER' diye hashtag yapıp twitter'da gündem yaratmışlardı.

Ben de onlara yeni bir hashtag veriyorum: #HAKHAN



Kerem Bürsin'le barıştığını yalanlayıp "HAYATIMDA KIMSE YOK" diyen Hande Erçel, 11 Kasım Cuma gecesi Hakan Sabancı ile Emirgan'daki bir mekanda eğlendi. Sürpriz ikili, arkadaşlarıyla Sabancı'nın yine Emirgan'daki yalı dairesinde partiye devam etti.







GÜZEL oyuncu Hande Erçel'in bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilmişti. Hatta eski aşıkların geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta buluştuğuna dair görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Erçel, barışma iddialarına yanıt verip "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti. Fakat bu açıklamanın gecesi yani 11 Kasım Cuma akşamı Hande Erçel'in aşk listesine sayısız güzel sığdıran sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile görüldüğünü söylemek isterim.

Emirgan'daki bir mekanda eğlenen ikilinin eğlencesine arkadaşları da katıldı.



TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR!

EĞLENCE sonrası mekandan ilk Hande Erçel ayrılırken hemen arkasından da Hakan Sabancı çıktı. Parti, Sabancı'nın Emirgan'da bulunan Boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etti. Tabii sürpriz ikilinin arkadaşlarının da olduğu bu partiye baş misafir olarak Hande Erçel de katıldı.

İkili bu haber sonrası arkadaş olduklarını açıklayabilirler ama aşk haberlerinin birçoğu zaten böyle yalanlamıyor mu?

Gerçekler zamanla ortaya çıkar!







31 yaşındaki Sabancı'nın sayısız güzelin bulunduğu kabarık aşk listesi, "Hande Erçel, tehlikeli sularda yüzüyor" dedirtiyor!







Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları, barışma haberleri karşısında çok mutlu olsa da güzel oyuncu aşkı kesin bir dille yalanladı.







UÇURAN JEST!



TOLGAHAN'IN ESPRİLİ GAFI PAHALIYA PATLADI



Hem aile yaşantıları hem de iş hayatındaki başarıları ile sıkça konuşulan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin Efehan ve Alina isminde 2 çocukları bulunuyor...



TOLGAHAN Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin geçtiğimiz günlerde evlerinde röportaj verdi. Başarılı oyuncu, eşinin harcamalarından rahatsızlığını "Senin muhaseben kötü" diyerek esprili bir şekilde ifade etti. Sayışman'ın bu gafı kendisine epey pahalıya patlamış! Abazi'ye Rolex marka bir saat hediye alan Sayışman, bu pahalı jest için 1 milyon 52 bin TL ödemiş.







İTALYA'YA GİDİP ALDI

İşin ilginç yanı Tolgahan Sayışman, Türkiye stoklarında bulunmayan saati almak için de günü birlik İtalya'ya gidip gelmiş. Bu yazıyı okuyan bekar kızların şu sözü söylediğini duyar gibiyim;

"Allah bana da Tolgahan gibi koca nasip etsin!"







Sayışman, bu saati almak için bir günde toplamda yaklaşık 4 bin kilometre yol kat etti.







FARK YARATTI

KENDİ adıyla hem Bodrum'da hem de Arnavutköy'de hizmet vermeye başlayan Danış Ulaç'a ait Danış Restaurant, Arnavutköy'de kısa sürede fark yaratmayı başardı. Birbirinden popüler balıkçıların ortasında "Etnik Ocakbaşı" konsepti ile hizmet vermeye başlayan Danış'ta sabahları Anadolu'nun eşsiz lezzetleri ile kahvaltı da var. Benden söylemesi.

Mekan, ünlülerin uğrak noktası.