Araba fiyatına loca

YAZIN gelmesi ile birlikte Türkiye'nin tatil cennetleri Bodrum ve Çeşme doldu taştı.

Dokuz günlük bayram tatilinide fırsat bilen tatilciler, neredeyse bu iki turizm beldesine akın etti. Fakat son zamanlarda herkes fiyatları konuşur oldu. Lahmacun-ayran fiyatları derken şimdi de eğlence fiyatları, dudak uçuklatmaya başladı. Bir şezlongun 1.500 TL'den verildiği Bodrum'da çok yakın arkadaşlarım Cennet Koyu'nda yer alan ünlü bir mekana gitmişler.



Arkadaşlarım Dj Dixon'ın çıktığı gün, plajda güneşlenip orada yediklerini içtiklerini ödemişler. Daha sonra happy hour saatinde ise DJ Dixon'ın çıktığı yerde bir loca almak istemişler.

HEPSİ DE DOLMUŞ!

Mekan çalışanları buraya 300 bin TL istemiş. Evet yanlış okumadınız; iki saatlik eğlence için 300 bin TL.

Hani iki koltuk ve sehpanın olduğu mobilyalara oturmanın bedeli bu!

300 bin TL'nin içinde ne vereceklerini sormamışlar bile.



Bence Nusret'in ya altın kaplamalı eti oluyor ya da mekandaki tüm içecekler altından... Arkadaşım "Siz şaşırmışsınız" diyerek stant istemiş.

Stant için de 50 bin lira para talep edilmiş. Bu arada söylemeden geçmeyeyim; o gece 300 bin TL fiyat biçilen üç loca da dolmuş...

Serbest piyasa ekonomisi; herkes istediği fiyatları yazabilir ama böyle bir fahiş fiyat politikası olamaz!

Kiminle konuşsam "Bodrum'da bir daha bu mekanlara gitmem" diyor.

Yani anlayacağınız Bodrum'un suyu ısınıyor... Benden söylemesi...