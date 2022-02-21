Reklamdan 3 milyon TL kazandı

OYUNCU Gökçe Bahadır, marka yüzü olduğu mücevher firmasının yeni reklam filminin tanıtımını geçtiğimiz gün yapmıştı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Bahadır'ın aldığı ücret, neredeyse olay olmuş. Kimi haber sitelerinde 5 milyon TL kazandığı yazarken, bazı sitelerde de 1 milyon TL yazdığını okudum. Neyse ben size doğrusunu yazayım. Gökçe Bahadır, bu kampanyadan 3 milyon TL gibi kazanmış. Bu arada kendisinden dört yaş büyük müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la 25 Şubat'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, düğünü ise Eylül ayının ortasında Çeşme'de yapacakmış. Burada bir beach kapatacak olan ikili, dillere destan bir düğüne imza atmaya hazırlanıyormuş.







DÜĞÜN İÇİN ÇEŞME'DE BEACH KAPATIYOR

25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy'la evlenecek olan Gökçe Bahadır, düğünü ise yaz sonuna bıraktı. İkili, görkemli kutlamayı Eylül sonu Çeşme'de yapacak.







NAZARA GELDİLER

YAKIŞIKLI oyuncu Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Bige Önal, 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamışlardı. Fakat ayrılık uzun sürmemiş tekrar bir araya gelen İynemli ile Önal, ilişkilerine kaldığı yerden devam etme kararı almışlardı. Magazin dünyasında çok yakıştırılan çifte, yine nazar değmiş.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ilişkisinin bir kez daha çatırdadığını duydum. Hatta son dönemde İynemli'yi de gece hayatında çok sık ve yalnız görür oldum.

Genelde erkek arkadaşları ile gece hayatında boy gösteren başarılı oyuncu ile Bige Önal çiftinden bir ayrılık açıklaması daha gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.







İBRAHİM TATLISES'TEN SABRİ ABİYE VETO

ŞAFAK Sezer'in kaleme alıp oynadığı 'Kolpaçino' filminin devamı niteliğinde bir film daha geliyor. Yine Sezer'in başrolünde olacağı film için hazırlıklar başlamış. Daha önce 'Kolpaçino' filminde 'Sabri abi' karakterine hayat veren Aydemir Akbaş da yeni projede yer alacakmış. Bu arada 'Sabri abi' karakteri bu film çekilmeden önce İbrahim Tatlıses'e teklif edilmiş. Fakat çok komedi bir tarz olduğu için Tatlıses bu teklifi reddetmiş ve rol Aydemir Akbaş'ın olmuş.