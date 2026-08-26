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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Milyonluk kaosun ilk görüntüleri

Eklenme Tarihi 26 Ağustos 2026

Bodrum Zuma'da yaşanan kavgayı daha önce yazmıştım. O gecenin yankıları ise hâlâ sürüyor. Bodrum'da sahne almak için şehre bir gün önceden gelen Yunan sanatçı Konstantinos Argiros da geceyi değerlendirmek için Zuma'ya eğlenmeye gitmiş.

Takvim'in "Bodrum'da lüks skandal" haberi geniş yankı uyandırmıştı.

Bodrum Zuma'yı savaş alanına çeviren sosyete kavgasından görüntüler ortaya çıktı. Lüks mücevherlerin koptuğu, telefonların parçalandığı ve adeta bir kaosun yaşandığı o anların büyüklüğü ilk kez gözler önüne serildi.

Ancak mekanda patlak veren kavgayı görünce, soluğu otelinde almış. Açıkçası, geceyi kazasız belasız kapatması kendisi adına büyük bir şans olmuş. O dehşet anlarının görüntülerine ulaştım.

KOLYELER VE TELEFONLAR HAVADA UÇUŞTU!

Mekanın üst katında iki kişi arasında başlayan yumruklu kavga, bir anda iki grubun çatışmasına dönüşmüş ve mekanı adeta savaş alanına çevirmiş. Kavganın başlangıç anlarına ait görüntüleri sizlerle paylaşıyorum; ancak emin olun, bugüne kadar hiçbir mekanda böyle bir arbede yaşanmamıştır.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay anında birçok müşteri korkudan masaların altına saklanırken, mekandakilerin zarar boyutu ise çok ağır olmuş. Kavga sırasında sosyetik kadınlardan birinin ünlü Birkin çantası parçalanırken, milli bir futbolcunun yeğenine hediye ettiği 1 milyon 500 bin TL değerindeki Rolex saat de kırılmış. Sadece bununla da kalmamış; son model iPhone telefonlar parçalanmış, lüks markalara ait kolyeler ve bileklikler havada uçuşarak kopmuş.

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