Eski sevgiliden ihtarname!

Lider Şahin, İrem Derici ile ilişkisine anne Didem Şahin'in karşı çıkması nedeniyle nokta koymuştu.







SELAMİ Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin bir televizyon programında kendi şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip Derici'ye ihtarname göndermişti.







Fakat ihtarname, Selami Şahin değil, usta sanatçının eserlerinin hak sahibi Lider Entertainment tarafından gönderilmiş. Lider Entertainment'in başında ise İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin bulunuyor. İrem Derici'nin, Selami Şahin'in şarkılarını okuduğu tüm dakikalar hem YouTube hem de yayınlanan mecraların sitelerinden kaldırılması için de ihtarname gönderilmiş.







Bu durum sonrası Derici, konserleri dahil tüm repertuvarlarından Selami Şahin'e ait eserleri çıkartma kararı almış...







DENİZE NAZIR DÜĞÜN

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