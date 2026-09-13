LGBT derneklerine yabancı ülkelerden yağan milyonlarca fon MASAK raporunda

Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların, toplumun temel yapı taşı olan Türk aile yapısını hedef alan ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını finanse eden ve toplumsal ahlakı yozlaştırmayı amaçlayan derneklere su gibi akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı.

KÜRESEL GÜÇLERDEN TÜRK AİLE YAPISINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren MASAK veri inceleme tutanağı, Türkiye üzerinde oynanan büyük oyunu deşifre etti.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Ceza Kanununun 226. maddesinde yer alan müstehcenlik suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli faaliyet gösteren LGBT derneklerinin adeta yabancı devletlerin güdümünde çalıştığı belirlendi.

Raporda yer alan hukuki tespitlere göre, bu derneklere yurt dışı bağlantılı kişi ve kuruluşlar tarafından devasa boyutta maddi destek sağlandığı, bu kaynaklar aracılığıyla cinsel kimliğini değiştirmek isteyen kişilerin ameliyat masraflarının karşılandığı ortaya çıktı.

Dahası, bu derneklerin kanuni faaliyet kılıfı altında toplumsal yapının bozulmasına, toplum içerisinde görüş ayrılıklarının körüklenmesine, aileler arasında derin kaygılar meydana gelmesine ve kamu düzeni ile milli değerlere zarar verilmesine yönelik organize faaliyetler yürüttüğü yargı tutanaklarına yansıdı.

6 YILDA 67 MİLYONLUK SAPKIN TRAFİK

MASAK tarafından hazırlanan bir diğer rapor, 2021 ile 2026 yılları arasındaki korkunç para trafiğini rakamı rakamına belgeledi.

Sadece Bankacılık Transferi alanında toplam 45 bin 135 işlem incelendi.

Dosya içeriğinden yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu anlaşılan 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan, Türkiye'deki LGBT derneklerine toplam 209 para girişi tespit edildi.

Bu işlemlerin MASAK tablosundaki işlem tarihindeki Türk Lirası karşılıklarının toplamı yaklaşık 67,4 milyon lirayı buluyor.

Üstelik bu rakam sadece buzdağının görünen kısmı.

Yabancı kurumsal para girişlerinin yaklaşık yarısı olan yüzde 50,3'lük dilim SPoD isimli derneğe, yüzde 28'i HEVİ Derneğine, yüzde 12,2'si ise LİSTAG'a yönlendirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLER VE YABANCI VAKIFLAR FİNANSMAN KUYRUĞUNDA

Sözde insan hakları savunuculuğu maskesi altına sığınan bu derneklerin en büyük destekçilerinin doğrudan yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri olması, meselenin milli güvenlik sorunu olduğunu gözler önüne serdi.

MASAK raporuna göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği bu derneklere düzenli olarak on binlerce avro ve dolar aktardı.

Diplomatik misyonların yanı sıra ILGA-Europe, European Endowment for Democracy, Women Win, Rainbow Railroad USA Inc, Wellspring Philanthropic Fund ve German Marshall Fund gibi küresel fon sağlayıcılar, Türk toplumunun ahlaki değerlerini aşındırmak için adeta sıraya girdi.

PARAVAN SİSTEMLERLE GERÇEK FONLAYICILARI GİZLEME ÇABASI

Karanlık para trafiğinin boyutları sadece gönderilen meblağlarla sınırlı kalmadı.

MASAK uzmanları, raporun metodolojik analiz kısmında çok çarpıcı bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı.

Aracı bankaların gönderen olarak yazılmasıyla gerçek fon sağlayıcılarının gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Özellikle UK Online Giving Foundation isimli yapının işlemleri bunun en açık örneği olarak kayıtlara geçti. Banka karşı tarafında Bank of America veya Citibank gibi kurumlar görünmesine rağmen, açıklama kısımlarında paranın asıl sahibinin yabancı fonlar olduğu anlaşıldı.

Bu sinsi yöntemle, Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağı kamufle edilmek istendi.

DERNEK DERNEK YURT DIŞI PARA AKIŞININ BİLANÇOSU

Savcılık dosyasına giren GİB Swift işlemleri incelemesi, 2011 yılından 2026 yılına kadar uzanan süreçte hangi derneğin ne kadar yabancı fon yuttuğunu kuruşu kuruşuna ortaya koydu.

Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneğine 2018 ile 2026 yılları arasında Wellspring Philanthropic Fund, Fransa Büyükelçiliği ve ILGA Europe gibi kaynaklardan toplam 762 bin 939 Dolar para gönderildiği tespit edildi.

Lambda İstanbul isimli derneğe ise Hollanda Konsolosluğu ve çeşitli yabancı şahıslar üzerinden toplam 103 bin 650 Dolar aktarıldı.

AİLE YAPISINI YIKMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Özellikle aile mefhumunu doğrudan hedef alan Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks+ Aileleri ve Yakınları Derneğine yapılan yardımlar dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu derneğe 2020 ile 2026 yılları arasında Almanya Federal Cumhuriyeti, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve German Marshall Fund tarafından toplam 314 bin 220 Dolar fon sağlandı.

Pozitif İz Derneğine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği üzerinden 89 bin 138 Dolar aktarılırken, Pozitif Yaşam Derneğine Gilead Sciences Inc ve Avrupa Komisyonu gibi yerlerden tam 518 bin 525 Dolar gönderildi.

EN BÜYÜK PAY SPOD'A

Yabancıların Türkiye'deki en büyük aparatı konumunda olan Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, namıdiğer SPoD, fonlamadan aslan payını alan kuruluş oldu.

2012 ile 2026 yılları arasında bu derneğe Hollanda Konsolosluğu, ABD Dışişleri Bakanlığı, Freedom House, Rainbow Railroad ve İsveç merkezli fonlardan toplam 1 milyon 570 bin 692 Dolar para yağdırıldı.

Sadece SPoD ve HEVİ derneklerinin 2021 sonrası yabancı kurumsal para girişlerinin Türk Lirası karşılığı 52,8 milyon lirayı bularak, incelenen altı dernek için tespit edilen toplam paranın yüzde 78'ini oluşturdu.

KURUŞU KURUŞUNA İŞTE O LİSTE

MASAK verilerine göre SWIFT kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde 6 LGBT derneğine farklı dönemlerde yapılan para trafiği listesi şöyle…

Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği (Hevi Derneği) 2018 ile 2026 yılları arasında toplam 762 bin 939 Dolar para gönderildiği saptandı.

İlgili derneğe 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 yıllarında Irme Merkez Sivil Toplum kuruluşu tarafından 9 kez toplamda 103 bin 459 Dolar aktarıldı.

2019 yılında Ercan Aydın isimli şahıs 2 bin 329 Dolar gönderdi.

2021 ile 2022 yıllarında ORSKOMITE DEN NORSKE HELS INGF tarafından 3 kez toplamda 22 bin 453 Dolar fon sağlandığı belirlendi.

2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında ROPIC FUND WELLSPRING PHIL ANTH kurumu 5 kez toplamda 200 bin Dolar transfer etti.

2022 ile 2023 yıllarında Fransa Büyükelçiliği tarafından 2 kez toplamda 8 bin 748 Dolar gönderildiği ortaya çıktı.

Aynı yıllarda TUNG GESE ROSA LUXEMBURG STİF kurumu 2 kez toplamda 15 bin 238 Dolar aktardı. 2023 yılında AFIZA CALI HAKIKAT ADALET kurumu 21 bin 612 Dolar, FEDEM FONDS EUR PR LA DEM kurumu 3 kez toplamda 58 bin 733 Dolar gönderdi.

2023, 2024, 2025, 2026 yıllarında DU TRONE 6 ILGA EUROPE IVZ WRUE tarafından 12 kez toplamda 99 bin 799 Dolar fon sağlandı.

2024 yılında Front Line Bin 986 Dolar, 2024 ile 2025 yıllarında FOR DEMOCRA EUROPEAN ENDOWMENT 4 kez toplamda 182 bin 955 Dolar aktardı.

2025 yılında Anna Heer isimli şahıs 621 Dolar, 2026 yılında WOMEN INC THE GLOBAL FUND FOR kurumu 45 bin Dolar gönderdi.

LAMBDA İSTANBUL HESAPLARINDAKİ YABANCI TRAFİĞİ

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği'ne 2012 ile 2026 yılları arasında toplam 103 bin 650 Dolar aktarıldığı tespit edildi.

2012 ile 2013 yıllarında Hollanda Konsolosluğu tarafından 2 kez toplamda 41 bin 355 Dolar gönderildi.

2013 ile 2014 yıllarında Emin Aydın Üstünel 2 kez toplamda Bin 196 Dolar aktardı.

2014 yılında NLAN MINISTERIE VAN BUITE kurumu 4 bin 279 Dolar, 2015 yılında TIVAL LEEDS QUEER FILM FES kurumu 500 Dolar, Christoph Hanckel isimli şahıs 2 bin 190 Dolar gönderdi.

2016 yılında I PLATFORM TURKISH AMERICAN GEZ kurumu 479 Dolar, OFFSTREAM THE kurumu 994 Dolar fon sağladı.

2020 yılında Ryan Harty 108 Dolar, 2021 yılında IFLRY kurumu 362 Dolar, 2022 yılında Alice Oseman 904 Dolar aktardı.

2023 yılında Haase Anke 110 Dolar, Sebastian Dieck 762 Dolar gönderdi. 2025 yılında Bjorn Niklas Griewel 58 Dolar transfer etti.

2024, 2025, 2026 yıllarında DU TRONE 60 B ILGA EUROPE IVZWRUE tarafından 7 kez toplamda 50 bin 346 Dolar gönderildiği saptandı.

AİLE ADI ALTINDA BİLE PARA AKITTILAR

LGBTİ+ Aileleri ile Yakınları Derneği'ne 2020 ile 2026 yılları arasında toplam 314 bin 220 Dolar para gönderildiği belirlendi.

2020 ile 2021 yıllarında ILGA EUROPE IVZW tarafından 3 kez toplamda 11 bin 352 Dolar aktarıldı. 2021 yılında THE GERMAN MARSHALL FUND 24 bin 864 Dolar gönderdi.

2022 yılında Şiddetsizlik Eğitim ile Araştırma kurumu Bin 678 Dolar, UNITED PARCEL SERVICE 24 bin 984 Dolar fon sağladı.

2022 ile 2024 yıllarında Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından 2 kez toplamda 40 bin 45 Dolar aktarıldı.

2024 yılında Hakikat Adalet kurumu 21 bin 958 Dolar, Almanya Federal Cumhuriyeti 4 kez toplamda 24 bin 577 Dolar gönderdi.

2022, 2023, 2024, 2025 yıllarında NLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITE kurumu 4 kez toplamda 81 bin 984 Dolar transfer etti.

2025 ile 2026 yıllarında EMBASSY OF THE KINGDOM kurumu 2 kez toplamda 44 bin 412 Dolar, EUROPEAN ENDOWMENT FOR DEMOCRACY kurumu 3 kez toplamda 38 bin 194 Dolar gönderdi.

POZİTİF İZ DERNEĞİ'NE AKTARILAN YURT DIŞI KAYNAKLARI

Pozitif İz Derneği'ne 2022 ile 2026 yılları arasında toplam 89 bin 138 Dolar para gönderildiği tespit edildi.

2022 yılında US DEPT OF STATE GFS tarafından 2 kez toplamda 7 bin 67 Dolar aktarıldı.

2023 ile 2024 yıllarında Türkiye Avrupa Vakfı 2 kez toplamda 4 bin 865 Dolar gönderdi.

2024 ile 2025 yıllarında International AIDS Society kurumu 3 kez toplamda 24 bin 60 Dolar fon sağladı.

2024 yılında Fransa Büyükelçiliği 11 bin 799 Dolar, 2026 yılında Hrant Dink Vakfı 41 bin 345 Dolar aktardı.

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ'NE YARIM MİLYON DOLARLIK AKIŞ

Pozitif Yaşam Derneği'ne 2011 ile 2025 yılları arasında toplam 518 bin 525 Dolar para gönderildiği ortaya çıktı.

2011 yılında EUROPEAN AIDS TREATM kurumu 2 bin 329 Dolar, 2012 yılında Muzaffer Çolak bin Dolar, THE EUROPEAN COMMISSION 47 bin 996 Dolar aktardı.

2013 yılında UNDP 2 bin 500 Dolar, 2014 yılında Diana Peters 3 bin 300 Dolar gönderdi.

2019 ile 2020 yıllarında Deutsche Gesellschaft kurumu 5 kez toplamda 124 bin 786 Dolar fon sağladı. 2021 yılında THE GERMAN MARSHALL FUND 13 bin 644 Dolar aktardı.

2021 ile 2022 yıllarında THE CHARITIES AID FOUNDATION 2 kez toplamda 131 bin 388 Dolar gönderdi.

2022 yılında POSITHIVA GRUPPEN 193 Dolar, 2022 ile 2023 yıllarında UK ONLINE GIVING FOUNDATION 3 kez toplamda 284 Dolar transfer etti.

2023 yılında GLAXOSMITHKLINE IHC LIMITED 87 bin 167 Dolar aktardı.

2023, 2024, 2025 yıllarında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 3 kez toplamda 69 bin 154 Dolar gönderdi.

2025 yılında GILEAD SCIENCES INC kurumu 33 bin Dolar fon sağladı.

EN BÜYÜK PAY SPOD'A

Yabancı fonların en büyük adresi Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ile Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) oldu.

SPoD derneğine 2012 ile 2026 yılları arasında toplam 1 milyon 570 bin 692 Dolar para gönderildiği saptandı.

2012 ile 2013 yıllarında Hollanda Konsolosluğu tarafından 2 kez toplamda 50 bin 834 Dolar aktarıldı.

2013 yılında GLOBAL DIALOGUE 23 bin 103 Dolar, 2014 yılında REGIS GLOBAL DIALOGUE 8 bin 342 Dolar gönderdi.

2014, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında US DEPT OF STATE GFS kurumu 9 kez toplamda 113 bin 591 Dolar fon sağladı.

2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 yıllarında ILGA EUROPE kurumu 15 kez toplamda 61 bin 403 Dolar aktardı.

2015 yılında NLAN MINISTERIE VAN BUITE kurumu Bin 514 Dolar gönderdi.

2016 yılında ORAM ORGANIZATION Bin 707 Dolar, INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN kurumu Bin 560 Dolar transfer etti.

2016, 2017, 2018 yıllarında Hollanda Dışişleri Bakanlığı 3 kez toplamda 39 bin 650 Dolar aktardı.

2016 ile 2019 yıllarında FREEDOM HOUSE INC 3 kez toplamda 8 bin 860 Dolar gönderdi.

2017 yılında FEMALE OXYGEN 4 bin 66 Dolar fon sağladı. 2017 ile 2018 yıllarında STIFTELSEN KVINNOFOLKHOGSKOLAN kurumu 5 kez toplamda 34 bin 344 Dolar aktardı.

2018 yılında WEISSENBURG E.V. 2 kez toplamda 2 bin 130 Dolar gönderdi.

2018 ile 2019 yıllarında IGLYO 2 kez toplamda 818 Dolar transfer etti.

2019 yılında TRANSGENDER EUROPE E.V. 618 Dolar, URGENT ACTION FUND FOR WOMEN 2 bin 500 Dolar aktardı.

2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında FEDEM FONDS EUR PR LA DEM kurumu 9 kez toplamda 167 bin 207 Dolar gönderdi.

2021 yılında CONSEIL DE L EUROPE 519 Dolar, THE GERMAN MARSHALL FUND 24 bin 839 Dolar fon sağladı. 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında UK ONLINE GIVING FOUNDATION 29 kez toplamda 12 bin 567 Dolar aktardı.

2023, 2024, 2025, 2026 yıllarında ILGA EUROPE IVZWRUE kurumu 14 kez toplamda 106 bin 116 Dolar gönderdi.

2022, 2023, 2024, 2026 yıllarında ERA kurumu 6 kez toplamda 53 bin 192 Dolar transfer etti.

2024 ile 2025 yıllarında Hakikat Adalet kurumu 2 kez toplamda 26 bin 949 Dolar aktardı.

2022 yılında Fransa Büyükelçiliği 6 bin 503 Dolar gönderdi.

2023 yılında TURKISH PHILANTHROPY FUNDS 3 kez toplamda 40 bin 820 Dolar fon sağladı.

2024 ile 2025 yıllarında IDAHO kurumu 2 kez toplamda 17 bin 221 Dolar aktardı.

2025 yılında FONDATION ROI BAUDOUIN 25 bin Dolar gönderdi.

2024, 2025, 2026 yıllarında RAINBOW RAILROAD USA INC 3 kez toplamda 149 bin 951 Dolar transfer etti.

2026 yılında Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği kurumu 20 bin Dolar aktardı.

2021 yılında INTERNATIONAL AIDS SOCIETY 2 kez toplamda 2 bin 240 Dolar gönderdi.

2021 yılında CIVIL RIGHTS DEFENDERS 5 bin 912 Dolar fon sağladı.

2022 yılında RFSL kurumu 6 bin 359 Dolar aktardı.

2022 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti 3 kez toplamda 42 bin 328 Dolar gönderdi.

2022 ile 2023 yıllarında OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL 3 kez toplamda 8 bin 374 Dolar transfer etti.

2022, 2023, 2024, 2025, 2026 yıllarında INSAMLINGSSTIFTELSEN REGNBAGSFONDEN kurumu 6 kez toplamda 109 bin 20 Dolar aktardı.

2023 yılında NEW VENTURE FUND 86 bin 400 Dolar gönderdi.

2023 yılında T. Baanen 53 Dolar fon sağladı.

2023 yılında FONDATION EUROPEENNE 2 kez toplamda 2 bin 612 Dolar aktardı.

2023, 2024, 2025 yıllarında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 4 kez toplamda 70 bin 273 Dolar gönderdi.

2023, 2024, 2025 yıllarında STICHTING WOMEN WIN kurumu 6 kez toplamda 220 bin 500 Dolar transfer etti.

2024 yılında RIGHT SIDE DEFENDER 3 bin 926 Dolar aktardı.

2024 ile 2025 yıllarında ALDA ASSOCIATION EUROPEENNE 2 kez toplamda 4 bin 163 Dolar gönderdi.

2025 yılında EUROPEAN ENDOWMENT FOR DEMOCRACY 657 Dolar fon sağladı.

2025 yılında Sabancı Üniversitesi Bin 938 Dolar aktardı.