LEVENT TÜZEMEN

OKAN Buruk kağıt üzerinde dengeli bir kadro sürdü. İlk yarı baskılı bir oyun sergileyen Galatasaraylı oyuncular final noktalarında etkili paslar kullanmadığı gibi kanatlardan tehlike yaratacak ortaları yapamadı. Özellikle Boey ile Tete hızlı hücumlarda nedense orta yapmak yerine pas yapmayı tercih ettiler. Sanchez savunmayı toparlarken Kaan orta alanda Lucas ile rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı. Galatasaray kaybetmesine rağmen müthiş baskılı oynadı ama gol yollarında beceriksiz kaldı ve son 15 dakikada adeta etten duvar ören Kopenhag savunmasını geçemedi.



KEÇİBOYNUZU KATKI

Devler Ligi için kurulan kadrodan Galatasaray maalesef "Keçiboynuzu" tadında katkı aldı. Her zaman söylerim; alacağın oyuncu tüccar zihniyetli olmayacak, geldiği kulübe aidiyet duygusuyla bağlı olacak. Zaha kadar takımdan kopuk, vurdum duymaz, kaçak güreşen ve canı istediğinde saman alevine benzeyen futbol oynayan bir futbolcu görmedim. Okan Hoca Zaha'ya bu kadar tolerans tanıyacağına bu şansı Bakambu'ya verseydi keşke. Avrupa'ya devam etmek oyuncular ve camia için motivasyon olacaktır. UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme hakkını elde eden Galatasaray belki 2000'deki gibi kupayı müzesine götürebilir. Öte yandan maçın hakemi İtalyan Orsato adil bir maç yönetti.