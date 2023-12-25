LEVENT TÜZEMEN

F.Bahçe öncelikle yenilmemek üzerine oyunu planladı ama kontrol G.Saray'daydı. Daha etkili hücum eden ama final vuruşlarında maalesef etkili olamayan bir G.Saray vardı. İsmail Kartal da Okan Buruk da 'ne şiş yansın ne kebap' durumuna düştü. İki teknik adam da maça müdahale etme ve oyunu değiştirme konusunda yeterli hamleleri yapamadı.

İsmail Kartal yenilmemeyi 'nasıl olsa devreyi lider bitirdik' diyerek kılıfına uydurabilir.

Tadic ve Dzeko çok etkisiz kaldı. Aslında maçın kahramanı Icardi'ydi.

Djiku'nun bir G.Saray hücumunda Icardi'ye attığı yumruğun karşılığı net kırmızı kart ve penaltıydı.

Arda Kardeşler göremedi, VAR'daki Mustafa İlker Coşkun'un da galiba gözüne çapak kaçtı! Arda Kardeşler, 'aman derbi üstüme kalmasın' endişesi ile en ufak temaslara ışık hızında düdük çaldı.

Barış Alper çok çalıştı, iyi mücadele etti. Ziyech, Ferdi'nin çok fazla hücuma çıkmasına izin vermedi. Torreira yürek koydu. Demirbay tekniğini konuşturdu.

Stoperler ve Muslera risksizdi.



"Djiku'nun Icardi'ye yumruğunu Arda Kardeşler göremedi, VAR'daki Mustafa İlker Coşkun' un gözüne çapak kaçtı!"