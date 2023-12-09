LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY'DA Nelsson'un yaptığı hareket, penaltıydı.

Çünkü top geçmesin diye kolunu kaldırdı. Galatasaray, bu konularda test takım olmamalı. Samet'in koluna penaltı çalmayanlar, G.Saray'a pozisyon olunca çalabiliyor.

Doğru bir tane, eğer kurallar herkese eşit uygulanırsa futbolun keyfi ve adaleti olur. Kopenhag ile Avrupa'ya devam konusunda final oynayacak Galatasaray, Adana Demir'e karşı iştahlı ve coşkulu oynadı.

Tete, sağ kanatta harikalar yarattı.

Kerem'in solda oynaması iki gol getirdi. Birinde Kerem attı, diğerinde de pası verdi. Mertens ve Kerem Demirbay çıkıncaya kadar Galatasaray'ın ritmi, yardımlaşması, topa hakimiyeti mükemmeldi. Okan hoca, doğru işler yaptı ama girenler, çıkanlar kadar katkı sağlayamadı.

Değişiklikler sonrası Galatasaray'ın oyun dengesi bozuldu. Adana Demirspor, kontrataklarla tehlikeler yarattı.

Final vuruşlarında Kerem, Mertens, Bakambu ve Tete, topun şiddetini ayarlayabilselerdi, doğru yere koşuları yapan İcardi, hat-trick bile yapabilirdi. Torreira, Galatasaray'ın yine enerji santrali görevini yaptı. İyi oyunun penaltıyla süsleyen Icardi rakip defansın dengesini fazlasıyla bozdu. Kerem'e attırdığı golde yaptığı tek pas akıl doluydu. Kerem, Trabzon'un kupa maçını seyretmiş olacak ki Enis Destan'ın yaptığı vuruşun benzerini yaparak kaliteli bir gol attı. Barış sol bek oynamakta öz veri gösteriyor, çok çalışıyor, hücuma destek veriyor.

Ama çok top tutmamalı. Çünkü çok hata yapıyor.