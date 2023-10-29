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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
29 Ekim 2023, Pazar

İsimleri var cisimleri yok

DÜNYANIN en güzel yönetim şekli Cumhuriyet'i Türkiye'ye armağan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, bu uğurda can veren başta dedem tabur komutanı Binbaşı Hilmi Tüzemen olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. İlelebet yaşasın CUMHURİYET…
Zaha'nın bırakın süper halini normal halini bile göremedik.
Ziyech fizik olarak tam hazır değil. Çalım kalitesi mükemmel olan Tete'nin form durumu maçına göre değişiyor.
Kerem Demirbay tempolu ve temaslı oyunlarda pas hatası yaptığı gibi çabuk yere düşüyor.
Zaha, Ziyech, Tete, Kerim Demirbay gibi gövdeli transferler Okan Buruk üzerinde kadro kurarken ciddi baskı yaratıyor. Okan Hoca, ısrarla bu oyunculara yer açmaya çalışıyor ama istediği verimi alamıyor.
Benim görüşlerim;
1-Kerem solda oynamalı.
Zaha bu görüntüsüyle Kerem'i yerinden etmemeli.
2-Fiziksel istikrarsızlık gösteren Tete ile Ziyech sağ kanatta dönüşümlü olarak görev yapmalı. Galibiyet golünü atan Oliveira'ya sırt çevirmemek gerekir.
3-Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmak çok büyük hata olur.
Abdülkerim hızlı kanatları kovalayacak çabuklukta değil. Kaan Ayhan yerli olarak Lucas'ın ortağı olmalı. Angelino olmayacaksa sağ bek oynayabilen Kaan sol beke çözüm olabilir.

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