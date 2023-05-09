Havaya girmemeliler

BAŞAKŞEHİR, 60 milyonun desteğini öylesine yüklenmiş ki maç boyu şampiyon olacak takım havasında mücadele ettiler. G.Saray, kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı ama ikinci yarı oynadığı oyun ile taraftarlarının nabzını tavan yaptırdı. İlk yarıda rakibini sahaya hapseden, inanılmaz pozisyonları final noktasında harcayan ancak haklı bir penaltı kazanan G.Saraylı oyuncuları ilk kez bu kadar panik ve telaş yaparken gördüm. Sahanın yıldızı Torreira oldu. Ben bu kadar ikili mücadele kazanan ve rakipten top çalan en son Melo'yu görmüştüm. Torreira, maestro gibi oynadı, tekmeye resmen kafa soktu, sakatlanırım korkusunu hiç hissettirmedi.

G.Saray'ın cesur yüreği gibi mücadele etti. Kazımcan iyi işlere imza attı. Kerem'in ısrarla Icardi'ye gol attırma hesapları bence takıntılı oldu. Midtsjö, Kaan Ayhan orta alana dinamizm kazandırdı.

G.Saraylı oyuncular gereksiz bir skoru koruma telaşına girdiler.



"5 puanlık fark büyük bir avantaj ama daha 4 maç var! 'Başakşehir'i yendik işler bitti' diyerek havaya girmemek lazım."