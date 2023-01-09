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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 09 Ocak 2023, Pazartesi

Tarihi farkı kaçırdı

DERBİ için, "Galatasaraylı oyuncular öz güvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar.
Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı. Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarılara imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar, hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur.

YÜREKLERİ KOYDULAR
Muslera'dan tutun Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu.
Kazanma duygusu mücadele duygusuyla birleşince disiplin ortaya çıktı ve Galatasaray keyif verdi. Özellikle Galatasaray'ın "Kompakt" anlayışla yaptığı savunma göz kamaştırıcıydı. Eğer Barış ve Kerem vuruşlarda İcardi gibi düşünebilseydi Galatasaray skoru tarihi bir hale getirirdi.

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