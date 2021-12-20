Pereira gitmeli, Karaveli kalmalı

DERBİDE F.Bahçe ve Beşiktaş'ın futbolunu nasıl buldunuz?

Beşiktaş derbiye daha hazır olan taraf gibi gözüktü. Fenerbahçe ise öne geçmesine rağmen penaltı golünden sonra oyuna inanmadı. Fenerbahçe öz güvensiz oynayınca Beşiktaş daha cesur hareket etti ve eşitliği yakaladı.

Ardından 2-1'i yakalamasına rağmen Pereira, takımını daha tutuk oynattı ve neticesinde Siyah-Beyazlılar Josef'in golleriyle puanı aldı.

Pereira'nın kadro tercihi doğru muydu?

Pereira'nın Serdar Dursun ile oyuna başlamaması, Valencia'yı oyuna geç alması yanlıştı.

Derbi sonrası Pereira ile yollar ayrılmalı mı?

Son iki maçta gelecek hoca şapkadan tavşan çıkaramaz. Dolayısıyla devre Pereira ile tamamlanıp ocak ayında Fenerbahçe kariyerli bir hoca ile yola devam etmeli. Geçmişte Galatasaraylı oyuncular Riekerink'e sahip çıkmışlardı. Beşiktaşlı oyuncular da Karaveli ile iyi uyum içinde olduklarını gösterdiler. Dolayısıyla Şenol Güneş Beşiktaş'ta göreve gelse de Önder Karaveli takımda kalmalı.