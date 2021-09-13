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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 13 Eylül 2021, Pazartesi

Lider oyuncu şart

G.SARAY'IN genç kadrosu Trabzonspor'a karşı telaş yapmadan sakin ve ayağa pas yaparak oynamaya özen gösterdi. Edgar'ın hatalı geri pasını akıllıca takip eden Emre gol vuruşunda topa doğru vurdu. Emre'nin ikinci golü tam bir hücum ortaklığıydı.
Genç Galatasaray'ın rakibin baskısından çıkması için oyuna tecrübe ve akıl koyacak bir lideri olmalı. Lider oyuncu eksikliğinin sonucu Galatasaray maçı nasıl tutacağını bilemediği için 2-0'lık avantajını koruyamadı.
Terim'in bu baskıyı yönetmesi gerekirdi. hem de tribünleri ateşledi. Terim'in bu baskıyı yönetmesi gerekirdi.
Abdullah Avcı'nın ilk yarı bitmeden yaptığı iki değişiklik sonrası özellikle Yusuf'un oyuna girmesi Trabzon'u hızlandırdı ve tribünleri ateşledi.

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