Hantal kaldılar
1985 yılından bu yana Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı tüm maçların çoğunu canlı olarak izledim. Gördüğüm en etkisiz, en silik, en güçsüz, en ağır ve pozisyon bilgisi en zayıf Galatasaray'ına tanık oldum.
Muslera'nın yediği gol hatalıydı. Ama taç atışını Ömer'in Marcao'yu kullanması ve onunda baskı altındaki Muslera'ya pas atması daha büyük hataydı.
Yenilen gollerde Luyindama- Marcao ikilisi Zahavi-Götze ikilisini kontrol bile edemedi.
Zahavi hayatının en kolay gollerini Galatasaray'a attı.
Galatasaray'ın savunmada oyuna 3'lü başlaması büyük hataydı. Bu anlayış PSV'nin kanatlardan çabuk hücum etmesine neden oldu.
19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı.
PSV'nin kalitesine ve fizik gücüne dayanamayan sezona Galatasaray hezimetle başladı.
MAÇIN EN İYİSİ ZAHAVİ
Attığı gollerle G.Saray'ı yıktı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ G.SARAY
Cimbom takım olarak döküldü.
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