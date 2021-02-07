Psikoloji bozar

GALATASARAY, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yine evinde yenerken şampiyonluk yolunda ikili averajı da eline geçirdi. Bu anlamlı üç puan Galatasaray'ı moral olarak zirveye çıkartırken yaptığı transferler ile gündeme gelen Fenerbahçe'yi psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir.

İlk yarı; Galatasaray ayağa pas yaparak ve kanatları inerek hücum etmeye çalıştı. İki takım oyuncuları da ikili mücadelelerde sürekli didişti. Tatlı sert süren mücadelede taktik fauller öne plana çıkarken bazı oyuncular en ufak dokunuşta ortalığı ayağa kaldıran haykırışlarla hakemi aldatmaya çalıştılar. Serdar Aziz'in ceza alanı içinde Donk'un yüzüne dirsekle yaptığı darbe için VAR'ın devreye girmesi gerekirdi. Galatasaray ikinci yarıya önde basarak başladı. 54. dakikada Belhanda'nın pasında topu Emre Kılınç çok çabuk Mohamed'e aktardı. Mısırlı yıldızın Serdar'a attığı zarif çalım kadar yaptığı gol vuruşunda topa verdiği falso mükemmeldi. Mesut- Cisse hamlesine Terim'in karşılık vermemesi hataydı. Ozan'ın kafa golü VAR kararıyla ofsayta takıldı. Terim'in Babel ile Kerem'i geç de de olsa oyuna alması Galatasaray'a ciddi enerji verdi.