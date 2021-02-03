Donk’un gecesi

AYKUT Kocaman'ın klasik derin alan savunmasını Galatasaray ancak 45. dakikada delebildi.

Marcao'nun gereksiz yere yaptığı penaltıyı Muslera'nın kurtarması arkadaşlarına ciddi moral oldu. Galatasaray sürekli kapalı savunmayı aşmak için sağa, sola, geriye, kanatlara pas yapmak zorunda kaldı. Saracchi ile Linnes çizgiye inen bindirmeler yapsalar da aldıkları topları etkili ortaya dönüştüremediler.

Etebo-Taylan ikilisi rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı ama araya atılacak final paslarında çabuk değildi. Galatasaray 45. dakikada Donk'un mühendislik kokan isabetli pasına Onyekuru'nun ofsayta düşmeden yaptığı koşu sonrası kafa vuruşuyla golü buldu. İkinci yarı Başakşehir kabuğundan çıkınca futbol benzer bir oyun ortaya çıktı.

HAMLELER TUTTU

Arda ile Etebo'yu çıkarıp Belhanda ile Mohammed'i oyuna almak Fatih Terim'in yine akıllı hamlesiydi.

Belhanda'nın Başakşehir savunmasını çaresiz bırakan kornerinde Donk'un kafayla attığı gol Galatasaray'ı rahatlattı.

Ryan Donk galibiyete damga vurdu, Onyekuru ile Galatasaray hücum anlamında çabukluk, hızlılık ve skor yapmaya başladı.

MAÇIN EN İYİSİ DONK

Geceye damgasını vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MAHMUT

Eski formundan çok uzakta.