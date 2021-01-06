Herkes hesap vermeli

KONYA ağır yenilginin faturasını sadece oyuncular ödememelidir. Galatasaray'ı kafaca bu maça hazırlayamadıkları çok belli olan teknik heyet de hesap vermelidir. Eğer Galatasaray'da koşan, rakibe önde baskı yapan, dikkati ve takibi olmayan, adam kovalamayan, çok pas hatası yapan, yardımlaşmayan, sorumluluk almayan oyuncu grubu varsa bunun adı disiplinsizliktir. Galatasaray oyun anlayışı olarak akordu bozuk orkestra gibiydi.

Daci'nin attığı ilk golde Luyindama'nın rakibinin üzerine gitmesi gerekirken kale içine koşmasına bir anlam veremedim.

Konya'nın kazandığı penaltıya Luyindama'nın laubaliliği neden oldu. Varsa talibi Luyindama hemen satılsın.

BABEL GEÇ GİRDİ

Ömer Bayram-Belhanda ikilisi kaptırdıkları topları yeniden kazanmak için rakibi bile kovalamadılar. Feghouli'nin yokluğunda eğer Belhanda Antalya maçı dahil taşın altına elini sokmuyorsa yola bile devam etmem. Ayrıca yenilen ikinci golde bu kez ofsaytı Belhanda bozdu. Topla çok oynamak değil etkili oynamak önemlidir. Akbaba-BelhandaÖmer Bayram sürekli top alıp oyun kurmaya kalkınca Taylan'ın verimi de düştü. Sadece Oğulcan, Linnes ve Taylan sorumluluk duygusuyla oynadı.

Babel'in oyuna geç girmesi de teknik heyetin bir hatasıydı.