Adalet ve rekabet

FATİH Terim adaletli davranarak Rizespor maçında oyun ve skor olarak çok başarılı olan kadroyu bozmadı.

Terim'in anlayışı Galatasaray'da rekabeti de olumlu etkileyecektir. Feghouli'nin liderliğinde Galatasaray tıpkı Rize'deki gibi ezici bir üstünlükle topa hakim olurken oyunu da Hatay kalesine yıktı. Hatayspor kanatlarda önlem alamadığı için Emre Taşdemir ile Linnes etkili bindirmeler yaptı. Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan top Hatay'a geçtiğinde ya önde bastılar ya da savunmaya yardım için çabuk döndüler. İkinci gole katkı yapan Oğulcan çalışkan, coşkulu ve istekliydi. Oyunun merkezi olan Feghouli ayağındaki topları çevre kontrolü yaptıktan sonra kullanmaya özen gösterdi. Feghouli'nin mühendis biçimi ortasında Diagne attığı golle Hatay kilidini kırdı. Diagne, bir süre daha Falcao'yu tribünde oturtacak gibi görünüyor.

G.Saray 6 maçlık serinin beşini kazanarak ve bu galibiyetlerin üçünü dışarıda alarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

MAÇIN EN İYİSİ FEGHOULI

Oyunun merkezinde o vardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN KARADENİZ

2. yarıda girdi. 2. sarıdan atıldı.