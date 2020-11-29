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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 29 Kasım 2020, Pazar

Aslan kükredi

BAŞAKŞEHİRLİ Skrtel'in Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun kafasına attığı dirsek sonrası Ali Palabıyık'ın VAR'dan verdiği penaltı olmasaydı, Melnjak'ın Emre Akbaba'nın çenesine attığı dirsek VAR'dan penaltı olarak çalınsaydı ortalık yangın yerine dönerdi. Fatih Terim'in, "Oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli ama bunu yakalayamıyoruz" söyleminin ardından Kayseri maçının on birini sahaya sürmesi oyuncularına "Size güveniyorum. Bu fırsatı şansa dönüştürün" mesajıydı. İlk yarı coşkulu, tempolu, kazanma duygusunu öne çıkaran, topa hakim olan, etkili paslar yapan, müthiş pozisyonlar bulan ve yardımlaşmayı takım haline dönüştüren bir Galatsaray izledik.

ALAN BIRAKMADILAR
Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda da oyuna hükmetti.
Oğulcan, Linnes ve Emre Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hattrick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları G.Saraylı oyuncular bırakmamaya dikkat ettiler.
Rize psikolojik açıdan Galatasaray için kırılma maçıydı ancak Sarı-Kırmızılılar çok iyi oynadılar ve maçı kazandılar.

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