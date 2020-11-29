Aslan kükredi
ALAN BIRAKMADILAR
Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda da oyuna hükmetti.
Oğulcan, Linnes ve Emre Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hattrick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları G.Saraylı oyuncular bırakmamaya dikkat ettiler.
Rize psikolojik açıdan Galatasaray için kırılma maçıydı ancak Sarı-Kırmızılılar çok iyi oynadılar ve maçı kazandılar.
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