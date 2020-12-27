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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 27 Aralık 2020, Pazar

3 puandan daha fazlası

GALATASARAY uzun bir aradan sonra Trabzon'da maç kazanmayı başardı. Arda'nın devre biterken attığı gole kadar Trabzonspor alan savunması yaparak ve geriye yaslanarak Galatasaray'a geniş alanda pas yaptırmamaya dikkat etti. Lider gibi oynayan ve oynatan Arda Turan ayağındaki topları kolay kaybetmiyor, savunmada Marcao-Donk dikkatli oynuyordu.
44. dakikada Galatasaray ilk kez hızlı ve etkili pas yaparak hücuma çıktı. Belhanda- Oğulcan-Emre Kılınç üçlüsünün başlattığı mükemmel hücumu Arda golle tamamladı.
Trabzonspor ikinci yarı gol için öne çıkınca Galatasaray hızlı atak yapacağı pozisyonları buldu. Terim'in sürpriz golcüsü Oğulcan savunma arkasına yaptığı koşu ile Galatasaray'a ikinci golü kazandırdı. Gol öncesi Ömer'in attığı pasın şiddeti kaliteliydi.
Galatasaray maç boyu takım savunmasından ve yardımlaşmadan vazgeçmedi.
Hata yaptılar ama topu yeniden kazanmak için mükemmel bir mücadele sergilediler. Galatasaray, Trabzon'da psikolojik bir galibiyet aldı. Eğer kaybetseydi, Trabzonspor zirveye yürüyecekti. Galatasaray ise Akyazı'da ilk galibiyetini alarak moral buldu. Her 3 puan değerlidir ama bu 3 puanın kıymeti sezonun bütününde anlaşılacaktır.

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN 3 puandan daha fazlası
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