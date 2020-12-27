3 puandan daha fazlası
44. dakikada Galatasaray ilk kez hızlı ve etkili pas yaparak hücuma çıktı. Belhanda- Oğulcan-Emre Kılınç üçlüsünün başlattığı mükemmel hücumu Arda golle tamamladı.
Trabzonspor ikinci yarı gol için öne çıkınca Galatasaray hızlı atak yapacağı pozisyonları buldu. Terim'in sürpriz golcüsü Oğulcan savunma arkasına yaptığı koşu ile Galatasaray'a ikinci golü kazandırdı. Gol öncesi Ömer'in attığı pasın şiddeti kaliteliydi.
Galatasaray maç boyu takım savunmasından ve yardımlaşmadan vazgeçmedi.
Hata yaptılar ama topu yeniden kazanmak için mükemmel bir mücadele sergilediler. Galatasaray, Trabzon'da psikolojik bir galibiyet aldı. Eğer kaybetseydi, Trabzonspor zirveye yürüyecekti. Galatasaray ise Akyazı'da ilk galibiyetini alarak moral buldu. Her 3 puan değerlidir ama bu 3 puanın kıymeti sezonun bütününde anlaşılacaktır.
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