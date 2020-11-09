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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 09 Kasım 2020, Pazartesi

Öz güven kazandılar

G.SARAY Sivasspor'a karşı uzatma dakikaları hariç çok akıllı oynadı. Galatasaray tempolu oyun düellosuna girmedi. Topa sahip olup ayağa dikkatli pas yapmaya özen gösterdiler. Sivaslı oyuncular Galatasaray'ın pas trafiğinde sadece topun peşin koştular. Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılıç sık sık orta alana gelerek hep paslaşmalara destek verdiler hem de Taylan'ı baskıdan kurtardılar.
Galatasaray rakip sahaya pas yaparak yerleştiler. Terim ve ekibi Sivas'ı çok iyi analiz etmişler ve Galatasaray maç boyu rakibi kendi oyununa mahkum etti.

DİSİPLİN ŞART!
Belhanda kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında Arda'nın golünde verdiği pasın şiddetini mükemmel ayarladı.
Fatih Terim'in acilen "Bireysel disiplinsizliğe" bir el atması gerekir. Taylan'ın gördüğü sarı kart amaçsızdı.
Belhanda'nın çok iyi oynarken laubali pas vermesi Sivas'a pozisyon oldu. Ancak fedakarlık yaparak oynayan ve iyi bir oyun ortaya koyan Marcao'nun Kayode'ye yaptığı penaltı tam bir sorumsuzluk örneğiydi. Galatasaray bu mevsimde Sivas'ta oynamanın avantajını doğru kullandı ve kazanılan 3 puan zirve adına özgüven ve moral oldu.

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