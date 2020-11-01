Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 01 Kasım 2020, Pazar

Aslan’ı Babel kurtardı

GALATASARAY kadro istikrarını kaybetmenin sıkıntılarını yaşıyor. Her maça çıkan değişik onbir yüzünden oyuncular birbirleriyle uyumlu pas iletişimi kuramıyor. 1 puanlı Ankaragücü takımı Galatasaray'dan daha iyi pas yaptı, daha fazla hücuma çıktı, çok adamla Galatasaray'ın üzerine gitti. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Sarrachi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı.
Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.

İSTİKRAR ŞART...
Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı.
Terim sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli.
Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı.
Terim, Sekidika'yı da eğitmeli ve hızlı hücumcu olarak kullanmayı da düşünmeli.


MAÇIN EN İYİSİ: BABEL
Attığı gol G.Saray'ı galibiyete taşıdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE GÜRAL
Hücumda takımına katkı veremedi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Aslan’ı Babel kurtardı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ