Aslan’ı Babel kurtardı
Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.
İSTİKRAR ŞART...
Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı.
Terim sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli.
Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı.
Terim, Sekidika'yı da eğitmeli ve hızlı hücumcu olarak kullanmayı da düşünmeli.
MAÇIN EN İYİSİ: BABEL
Attığı gol G.Saray'ı galibiyete taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE GÜRAL
Hücumda takımına katkı veremedi
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