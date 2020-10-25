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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 25 Ekim 2020, Pazar

Aslan zirveye tutundu

G.SARAY'DA oyunculara yarında itibaren faullerle ilgili bir ders verilmeli. Elle yüze yapılan en ufak bir temasa dahi hakemler kart gösteriyor. Klasına yakışan muhteşem bir gol atan Falcao'nun aynı hareketten iki sarı kart görmesi profesyonelliğine yakışmaz. Galatasaray'ın Erzurum'da kazanırken oynadığı futbol göz kamaştırmadı. Ancak sarı-kırmızılı futbolcuların özellikle ikinci yarı ortaya koyduğu mücadelede kazanma duygusu ön plana çıktı. Ancak Fatih Terim'de ciddi bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray kulübesine bakıyorum mutsuz, dalgın, düşünceleri dağınık, sadece maçı izleyen bir Terim gördüm.

SORUMLULUK ALDI
Fatih Terim'in Belhanda'ya kaptanlığı vermesi çok doğru bir hamleydi. Faslı oyuncu sorumluluk aldı. Marcao'nun amatörce yaptığı penaltıya rağmen Galatasaray'ın kazanması, olası eleştirileri engellediği gibi Sarı- Kırmızılılar'ın zirvede kalmasını sağladı.

MAÇIN EN İYİSİ: TAYLAN
Orta sahanın dinamosuydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Kararlarında standart yoktu.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Aslan zirveye tutundu
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