Aslan zirveye tutundu
SORUMLULUK ALDI
Fatih Terim'in Belhanda'ya kaptanlığı vermesi çok doğru bir hamleydi. Faslı oyuncu sorumluluk aldı. Marcao'nun amatörce yaptığı penaltıya rağmen Galatasaray'ın kazanması, olası eleştirileri engellediği gibi Sarı- Kırmızılılar'ın zirvede kalmasını sağladı.
MAÇIN EN İYİSİ: TAYLAN
Orta sahanın dinamosuydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Kararlarında standart yoktu.
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