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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 20 Ekim 2020, Salı

Muslera çabuk dön!

BELHANDA, Feghouli ve Arda'yı takıma mesaj vermek için kulübede oturtmak doğruydu. Ama maç ritmi eksik olan Emre Akbaba'yı tercih etmek Galatasaray'ın takım oyununa zarar verdi. Alanya'da Babacar- Davidson ikilisi Galatasaray savunmasını çok yıprattı.
Akbaba'nın dışında penaltıdan gol Falcao'nun yürüyecek halinin olmaması hücum yollarında Galatasaray'ın etkisiz kalmasını sağladı.
Etebo'nun kontrolsüz faullerden dolayı iki sarı kartla oyundan atılması Galatasaray'ın orta sahada Alanya'ya karşı bir üstünlük kuramamasının göstergesiydi.
Fatih Hoca oyundan Akbaba'yı erken çıkarıp Ömer'i alsaydı orta saha güçlenir ve Alanya güçlü bir pres yapamazdı.
Üretemeyen Galatasaray için gol atmak rakibin ya yapacağı bir hataya ya da duran top organizasyonuna bağlıydı.
Marcao'nun yaptığı frikiği Babacar gole çevirdi. Bu golü Galatasaray'ın alt yapısındaki bir kaleci bile yemezdi. Tüm Galatasaraylılar "Muslera çabuk dön" diye dua ediyorlardır. Bu dünkü maçta açıkça görüldü.

MAÇIN EN İYİSİ DAVIDSON
Alanyalı oyuncu müthiş oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FALCAO
Sahada kesinlikle yürüyecek hali yoktu.

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