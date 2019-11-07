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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 07 Kasım 2019, Perşembe

Ruhu yok!

NAGATOMO'NUN hatalı pası sonrası Benzema'nın skoru 4-0'a getiren golünün ardından Galatasaray taraftarı, "Sabrımız taşıyor.
Adam gibi oynayın" diye uzun süre tezahürat yaptı. 14 dakikada 3 gol yiyen Galatasaray'da bu tepkiyi hangi oyuncu anladı? Eğer bir takımı tamamen yabancı oyunculara teslim edersen sonuç "Hezimet, Utanç ve Rezalet" olur.

REZALET
Galatasaray'ın ruhundan yerli oyuncu kültürünü çıkarıp yabancıya kültürüne teslim olursan Real Madrid karşısında "Aidiyet duygusu" olmayan yabancı oyuncularla bu duygusuzluğu, teslimiyetçiliği ve rezaleti yaşarsın. Real Madrid maçı Fatih Terim'in yabancıya dayalı kadro mühendisliğinin iflas ettiğinin belgesidir... "Bu ülkeye bir çok oyuncu yetiştirdim" diyen Fatih Terim teslimiyetçi ruhla gelen hezimet sonrası artık Galatasaray'da yabancıya dayalı anlayıştan çark edip yerli oyunculara kucak açmalı.

MAÇIN EN İYİSİ: RODRYGO
Hat-Trick yaptı. Mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: G.SARAY
Galatasaray takım halinde çok kötüydü.
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