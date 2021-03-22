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  • 22 Mart 2021, Pazartesi

Altay!

İtakım da rakibine ileride basarak oyuna başladı. Yine iki takım da baskıya karşı acele etmeden, yan paslarla top çıkarınca ilk yarıda oyun tempo kazanamadı.
Fenerbahçe özellikle Ghezzal'ın Aboubakar'a top aktarmasını kesmeyi düşünmüş.
Bunun için Caner hep geride kaldı ve Ghezzal topla buluşunca 2-3 kişiyle çevrelendi.
Beşiktaş klasik şekilde sağdan veya ortadan Aboubakar'a top geçirip, golü onun becerisine bırakan şekilde oynarken, Fenerbahçe ise Osayi-Samuel'in hızını kullanmayı düşünmüş.
Hakemin Serdar'ın faullerine ve Gustavo'nun tekmelerine izin vermesi ve de Beşiktaş orta sahasının kötü oynaması, ilk yarıda akışı engelleyen diğer faktörlerdi.

MENSAH GİRMEMELİYDİ
2. Yarıya golle başlanması kontrollü oyunu da bitirdi. Fenerbahçe çok oyuncuyla çıkarken, geriye çekilen Beşiktaş boş alan bulup, kontrataklarla etkili oldu. Atiba çok pas hatası yaptı, Larin çok kötüydü, Adem kötüydü Fenerbahçe'nin birbirinin aynı tipi oyuncuları yani yanlış transfer politikası oyunu dengeledi. Altay bir ara tek başına ayakta kalan oyuncuydu. Oyunun sonucunu ise hocaların değişiklikleri belirledi. Bütün topları ezen Larin'in yerine boş alan oyuncusu N'Koudou çok daha önce girmeliydi. Keza Oğuzhan yerine Mensah'ın girmesi de bir başka yanlıştı.

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