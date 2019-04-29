Vida’yı sıkınca
Beşiktaş ise Güven ve Lens yani iki kanat hiç olmadan, sadece ortadan atılacak toplarla santrforunun becerisine kalmış durumda.
İleride hiç top tutamadığı için rakip sahada da çoğalamıyor. Atiba ve Dorukhan'la oynadığın sürece rakip top yapar sen de peşinde koşarsın. Üstelik Dorukhan kötü oynuyor, rakibe de basamıyor.
Atiba'nın son haftalarda göze çarpmasının bir nedeni de Dorukhan'ın formsuzluğu. Karius sayesinde Beşiktaş ilk yarıyı gol yemeden kapadı.
ALKIŞLAR KARIUS'A
Adem iyi değilse Beşiktaş oyunda olmuyor. Vida'nın tek kişilik golü sıkışan oyunda rakibin direncini kırıp, oyun disiplinini de bozdu. Vida'nın golü bir golden fazlasıydı. Boş alan ve moral bulan Beşiktaş penaltıyla birlikte maçı kopardı.
Herkes saldırırken Karius iyi kaleci diye ısrarla yazdım.
Karius "kırık" tip kaleci her topu çıkarır, olmadık gol de yer. H. U. Meler gözümüzü yaşarttı. Bundan sonra mesela G.saray için de aynı kural kitapçığına uyacak mı? Bundan önce de bu kadar "titiz" miydi?
MAÇIN EN İYİSİ: KARIUS
Takımını maçta tutan isim olmayı başardı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÜVEN
Yeteneklerinin üstüne çıkmaya çalışmamalı.
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