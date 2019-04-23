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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 23 Nisan 2019, Salı

Zarfta yazan

RAKİP takım her korneri ön direğe atıyor, oradan da top arkaya sektiriliyor. Hoca olarak ne önlem alırsınız?
Bu sorunun doğru cevabını bilmeyen hocaların takımının Beşiktaş'tan gol yemesi kaçınılmaz.
"Beşiktaş gol atınca ne yapar?
Hoca olarak ne yaparsınız?" sorusuna "Korkudan geri çekilir, ben de takımımı hücuma çıkarırım" diyen ve yapan hocanın takımının da gol atması da kaçınılmazdır.
Einstein, en karmaşık teorinin bile bir zarfın üzerine sığacağını eğer böyle değilse kötü bir teori olduğunu söyler.

LENS ÇOK ETKİSİZDİ
Futbol basit ama zor oyundur.
Beşiktaş maçlarının teorisi de bu kadar basit ve kısa.
Medel'in sol bekte oynayamadığını görmeyen kaldı mı?
Beşiktaş nasıl kazanıyor? Her sezon bir oyuncu çıkarsa ve maça damgasını vurursa kazanıyor. Gomez, Aboubakar, Quaresma ve şimdi de Adem.
Medel gibi Adem'i etkisiz kılmanın en basit yolu da onu kanatta oynatmak. Doğanın işleyişini çözen Einstein, Lens'in ne işe yaradığını ve ısrarla neden oynatıldığını çözebilir miydi?
Sanmıyorum.
Sivasspor karşılaşmasında futbol şansı Beşiktaş'ın yanındaydı.
Bu da karşılaşmanın sonucunu tayin etti.

MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN
Lens'in kötüğülü sayesinde kanat taktı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Kötü oynamaktaki istikrarı muhteşem.

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