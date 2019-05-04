56 yıl önceki penaltı
1962-1963 sezonunda o zamanki adıyla Milli Lig, Kırmızı ve Beyaz olarak 11'er takımlı iki gruba ayrılmıştı.
Statü gereği iki gruptan ilk 6'ya giren takımlar Şampiyonluk Grubu adı verilen bir üst organizasyonda yeniden karşılaşacaktı.
Kırmızı gruptan puan sırasına göre Galatasaray, Gençlerbirliği, Karşıyaka, Ankara Demirspor, Beykoz ve Altay; beyaz gruptan ise yine puan sırasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbulspor, İzmirspor, Kasımpaşa ve Hacettepe şampiyonluk grubuna katılan takımlar oldu.
İki devre olarak düzenlenen şampiyonluk grubu Beşiktaş ve Galatasaray'ın amansız mücadelesine tanık oldu.
İTALYAN HAKEM
İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-1 kazanırken gollerini Şenol Birol ve Kaya Köstepen, Galatasaray'dan da Metin Oktay atmıştı.
Ligin son haftasına girildiğinde Beşiktaş 34, Galatasaray ise 33 puandaydı.
Şampiyonluk son maça kaldı. Beşiktaş'a beraberlik de yetiyordu.
26 Haziran 1963 saat 20.00'de Mithapaşa Stadyumu'nda tıklım tıklım tribünler önüne oynanan final maçında maçın hakemi İtalyan Robio, yardımcıları da Orhan Gönül ve Mustafa Gerçeker'di.
G.SARAY ŞAMPİYON
Beşiktaş maça; Özcan, Erkan, Sabahattin, Yüksel, Süreyya, Kaya, Ahmet, Birol, Güven, Şenol ve Rahmi 11'yle çıkarken, Galatasaray'ın 11'i ise Bülend, Candemir, Ahmet, Kadri, Talat, Suat, Tarık, Mustafa, Bahri, Metin ve Uğur'du.
Maçın 49. dakikasında Galatasaraylı Talat'ın ortası Beşiktaşlı Yüksel'in eline çarpınca hakem penaltı verdi.
Beşiktaşlılar topla temasın ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle uzun süre itiraz ettilerse de karar değişmedi.
Metin Oktay'ın penaltısıyla maçı 1-0 kazanan Galatasaray Milli Küme Şampiyonu oldu.
Metin Oktay da 38. golünü atmış ve gol kralı olmuştu.
Beşiktaşlı futbolcular o yıllarda adet olduğu her maç sonrası soyunma odasında Hakkı Yeten'in elini öperdi.
Maç bitiminde Teknik Direktör Sırp Spajic dahil hepsi ağlıyordu. Baba Hakkı geldi, hepsinin başını okşadı ve gazetecilere şöyle dedi:
Bu sahada kaybedilmiş bir maç değildir. Hakem dışarıda yapılan bir hareketi penaltıyla tecziye ederek (cezalandırarak) bir şampiyonluğumuzu almıştır. Galatasaray'ı tebrik ederiz.
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